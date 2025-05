"La degradación es total, ha llegado el momento de que reaccionemos ante lo que está en juego", señala Feijóo

"El Gobierno y la familia más directa del presidente están rodeados de corrupción", asegura el líder del PP, cargando contra Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo, lider del PP, ha convocado este jueves una rueda de prensa extraordinaria en la que ha cargado duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras las últimas informaciones que le salpican. Llamando una vez más a sus propios socios a una moción de censura, ha convocado a los ciudadanos a mostrar su rechazo al Ejecutivo en una concentración el próximo 8 de junio en Madrid.

El dirigente popular ha asegurado que ha llegado el momento de decir "basta", señalando que "mire donde mire Sánchez está rodeado de corrupción". "Esto va solo de una cosa: decadencia o limpieza; mentiras o integridad; cloacas o decencia; democracia o mafia", ha dicho, llamando a la concentración del 8 de junio "a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas, y que no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es de todos, sino otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas", en referencia al caso relativo a los audios sobre presuntas presiones a la UCO.

Alberto Núñez Feijóo denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez está "rodeado de corrurpción"

"La degradación es total. Ha llegado el momento de que reaccionemos ante lo que está en juego. El Gobierno y la familia más directa del presidente están rodeados de corrupción. Todas las personas de su confianza antes de llegar a la Moncloa están imputadas o señaladas. Su familia más cercana, su actual número 2, su anterior número 2, su fiscal general del Estado. Más de una veintena de cargos de su entorno están implicados en las distintas tramas. Mire donde mire Sánchez está rodeado de corrupción", ha aseverado Feijóo al inicio de su comunicado público, en el que ha pasado a enumerar sus argumentos contra el actual Ejecutivo.

"Convivimos con escándalos que han pasado de producirse por días a trascender por horas, pero a todo este bochorno inaceptable en una democracia sana se ha unido en las últimas horas otra modalidad de corrupción. Quien inició esta legislatura con una amnistía, pretende ahora buscar su impunidad ante sus presuntos delitos", ha continuado, clamando contra el Gobierno socialista.

"A la vista de todos está que pretende conseguirlo como siempre ha conseguido el poder: de la forma que sea, al precio que sea y al coste de lo que sea". "En pocas horas hemos conocido ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de obtener expedientes contra agentes y fuerzas de seguridad del Estado; promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper; extorsión de servidores públicos amenazados con airear vídeos sexuales; persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción; amenazas a periodistas que lo publiquen. Que nadie se engañe: todo esto que estamos viviendo son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Sí en otros regímenes, pero en democracia no", ha asegurado.

Por todo ello, Feijóo ha aseverado que, "en defensa de la democracia, esta huida hacia adelante debe de combatirse".

Alberto Núñez Feijóo y su mensaje directo a Pedro Sánchez

"Quiero dirigirme a Sánchez: servir a la nación es un honor y hace tiempo que ya no es digno de ejercerlo. Dure lo que dure su mandato, está en fase terminal porque no da más de sí. Y cuanto más se resista más será la humillación con la que se irá. Incluso quienes le tienen estima deberían aconsejárselo", ha señalado, en un mensaje directo al presidente.

"La corrupción no salió de la Moncloa con el cese de su número 2, ni saldrá con un expediente. La trama de corrupción saldrá de la Moncloa cuando salga de ella el señor Sánchez, y no encontrará cortafuegos posibles", ha sentenciado.

Tras ese mensaje, el líder del Partido Popular ha querido dirigirse también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los medios de comunicación: "No tienen que disculparse por ejercer su trabajo. Tienen que seguir ejerciendo su labor en libertad y en conciencia, porque se deben solo al imperio de la ley. Tendrán siempre nuestro apoyo y nuestro respeto", ha apuntado.

En tercer lugar, Feijóo se ha dirigido directamente "a la sociedad española". "Será la Justicia la que determine con exactitud los delitos cometidos, pero políticamente, esta situación es inaceptable e inasumible para cualquier demócrata. La inmoralidad de este Gobierno y este presidente es incompatible con la decencia democrática", ha subrayado, señalando al Ejecutivo.

"La apropiación de lo que es de todo por el interés privado es incompatible con la ética que requiere cualquier servicio público. La búsqueda de la inmunidad de los políticos es incompatible con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Quebrantar las normas es incompatible con hacerlas cumplir a los demás".

"La realidad es que quienes dijeron que llegaron para expulsar la corrupción la han normalizado en la Moncloa: mintieron, presuntamente delinquieron y, para taparlo todo, extorsionaron", ha apuntado, antes de remachar: "Ante una situación así hay que decir basta. Esto va solo de una cosa: decadencia o limpieza; mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia".

Feijóo llama a una concentración contra Sánchez el 8 de junio y pide la moción de censura

"La gravedad de los hechos conocidos trasciende a cualquier ideología o manía personal de nadie. Ponen a prueba la integridad de un país entero, empezando por quienes le sostienen o justifican lo que está ocurriendo. Hace 7 años los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción. Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda", ha apostillado, antes de hacer hincapié en ello.

"Seré claro: la moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el PP sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará y que la mayoría de los españoles decentes les hará cómplices de esta degradación y no la olvidarán".

"Dicho esto, la decadencia de este Gobierno y la connivencia de sus socios les retratan solamente a ellos. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Llamo a todos los españoles que quieran a evidenciar su rechazo a un Gobierno que ataca a jueces y a fiscales, que persigue a la Guardia Civil, a periodistas y que no solo ha urdido una trama de corrupción para servirse de lo que es todos, sino otra para intentar taparlo con chantajes y amenazas mafiosas", ha sentenciado.

