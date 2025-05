El presidente del Gobierno ha acabado uno de sus discursos con un llamativo "continuamos" tras guardar silencio ante el caso de Leire Díez

Moncloa niega que exista corrupción del Gobierno y descarta que sus socios apoyen una moción de censura del PP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de varias cuestiones este jueves, pero ha optado por guardar silencio respecto al caso de Leire Díaz. El líder del Ejecutivo ha evitado las preguntas de los periodistas. Un detalle que ha llamado la atención ha sido cómo ha terminado uno de sus discursos: "Y como siempre me gusta decir: continuamos".

"Continuamos", decía Sánchez, en referencia a su acción de Gobierno en un acto por el quinto aniversario del Ingreso Mínimo Vital. Es uno de los mensajes que desde Moncloa trasladan: que a pesar del ruido, dicen, el Ejecutivo sigue trabajando, sigue gobernando. Moncloa inisiste en negar la mayor, repite que la implicada Leire Díez no actúa en nombre del PSOE.

Una "mentira construida", apuntan desde Moncloa

Según informa Iñaki Aguado, aseguran que no hay una trama de corrupción del Gobierno contra la UCO, que son más bulos y mentiras por parte de la derecha y la ultraderecha, pero que, en todo caso, esas campañas no van a tener éxito alguno. Esto no quiere decir que no estén preocupados. Lo están. Porque dicen que el debate público está monopolizado por lo que han llamado una "mentira construida".

En privado reconocen que no son capaces de controlar el relato, pero en público los periodistas este jueves no han podido preguntar al presidente por este asunto en su comparecencia conjunta con el Primer Ministro de Eslovenia, como suele ser habitual en este tipo de visitas. En un principio sí estaba previsto que pudiesen hacer preguntas los periodistas, pero finalmente han decidido que no las haya porque dicen que no quieren dar pábulo a este asunto.

"La estrategia que está siguiendo la derecha y la ultraderecha en nuestro país es justamente esa. Es la de difundir, trasladar permanentemente bulos y mentiras", ha señalado la ministra María Jesús Montero. "Ninguna campaña infame de las que se están desatando contra el Gobierno va a tener éxito. Es verdaderamente patético, pero este Gobierno va a seguir avanzando, que abandonen toda esperanza", ha indicado por su parte el ministro Óscar López.