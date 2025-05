"Estamos con los millones de españoles que quieren cambiar al Gobierno", ha asegurado el líder nacional del Partido Popular

El PP anima a secundar su protesta en la Plaza de España de Madrid contra Sánchez bajo el lema "Mafia o democracia"

El candidato a la reelección a la Presidencia del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha puesto a disposición del ciudadano al "primer partido de España" el próximo 8 de junio en la concentración que ha convocado en Madrid a la que ha pedido acudir "sin siglas" y con la "camiseta de la honestidad, de la decencia, de la democracia y de España".

"Esta es la concentración es de los españoles honestos. Da igual a quién voten, los que quieran honestidad, que vengan a la concentración. Estamos con los millones de españoles que quieren cambiar al Gobierno", ha afirmado este viernes el presidente del PP.

"Esto no va de los intereses de un partido, va de los intereses de un país. Esto no va de siglas, esto va de decencia", ha subrayado durante la clausura del acto de inicio de la campaña para su reelección que se ha celebrado en Valladolid.

Congreso del PP para "arreglar" España

En la capital pucelana, Feijóo ha contrapuesto el congreso que la formación celebró cuando llegó al cargo en 2022 y que sirvió para "arreglar el partido" con el que se celebrará a comienzos del mes de julio en Madrid y que servirá para "arreglar España".

"Un congreso nacional siempre es importante a la vida de un partido, pero este va a ser mucho más. Es un punto de inflexión para el cambio político en España. Este congreso se va a diferenciar mucho del de hace tres años", ha argumentado durante su intervención, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, entre otros cargos de la formación.

Un congreso en el que pedirá la "confianza" de la militancia porque sin ella no será "nada". "Hay gente que cree que sí, que cree que el partido le sobra, que los presidentes autonómicos son unos don nadie, que si eres amigo, bien, y si no, no", ha ironizado.

"Somos el PP más fuerte de la historia a nivel territorial, con once comunidades autónomas más Ceuta y Melilla y Vicepresidencia en Canarias. Con el 50 por ciento de alcaldesas y de diputaciones. ¿Sabéis por qué? Porque lo hemos construido juntos", ha enfatizado.

Pero para el líder del Partido Popular, "lo mejor está por llegar", y ha ofrecido al partido como "la mejor alternativa" para el país. "Estoy más preparado para gobernar España. Y estoy más ilusionado para lograrlo. Y hoy quiero que ese paso al frente lo demos todos juntos. Y lo den los millones de españoles que claman por el cambio", ha continuado.

Por último, ha mostrado su compromiso de "transformar" el "enfado y el hastío" del ciudadano por "energía, esperanza e ilusión por el futuro". "Por eso, me comprometo a darle a España el Gobierno decente y el futuro brillante que merece", ha finalizado.