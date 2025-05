Javier Pérez Dolset cuenta su versión tras haber sido señalado como fontanero del PSOE

Javier Pérez Dolset, un nuevo 'fontanero' del PSOE, destapa a los líderes de la operación: "Es Pedro Sánchez con Santos Cerdán"

Compartir







El empresario Javier Pérez Dolset, acusado de fontanero del PSOE, ha comparecido durante el directo del programa 'Todo es mentira' para dar su explicación ante toda la audiencia.

''Yo no soy fontanero ni del PSOE ni de nadie. Nunca he trabajado para nadie, nunca he tenido un jefe, no lo voy a tener ahora y mucho menos ser un fontanero de nadie. Solo trabajo para las víctimas de las cloacas del estado'', comienza diciendo Dolset en su intervención en el programa de Cuatro.

Por otro lado, sobre los audios que han salido a la luz, Javier Pérez Dolset niega haber estado interesado en recabar información sobre el jefe de la UCO: ''Cuento cómo ocurre esa reunión. Jacobo es mi abogado, uno de ellos, ese día teníamos una reunión porque era buen día para mi, habían imputado a los policías que hicieron el montaje de mi causa en 2017 y había asuntos internos de la policía... Yo llegaba a hablar de eso y había una reunión antes, sale Jacobo y me dice ‘te interesa mucho esta reunión, tienen información de tus temas''.

"Teniendo en cuenta que el fiscal al que menciona es Grinda, me interesa mucho. Yo no persigo venganza, perseguimos que se sepa la verdad, lo que ha ocurrido, que se le restaure el honor a todo el mundo y que esto no vuelva a ocurrir’’, afirma el empresario.

PUEDE INTERESARTE María Jesús Montero garantiza que el PSOE llegará hasta el final si hubo conducta irregular de Leire Díez

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dolset tiene identificadas 177 operaciones ilegales

Javier Pérez Dolset ha ido más allá durante su entrevista en 'Todo es mentira' y ha confesado en directo que "tenemos identificadas 177 operaciones ilegales, todas perfectamente documentadas".

De hecho, se pronuncia sobre algunas de las operaciones que están siendo investigadas: "Son las más pequeñas de todas o las menos serias. Esta información que hemos ido acumulando durante 6 años no las hemos hecho públicas, las hemos ido llevando a la Audiencia Nacional''.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El audio comprometedor del fiscal Grinda a una periodista

Dolset es preguntado por las personas que habrían intervenido en la filtración de los datos del empresario, a lo que no duda en señalar al fiscal Grinda: "Está confirmado por todos lados, tenemos todos los audios y documentación".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Él le contó todo a un periodista de investigación, se publicó una parte... pues ese audio, la periodista en cuestión está dispuesta a ponerlo, de hecho ya me lo ha dado para que lo incluya en una querella", confiesa Dolset ante la audiencia. Tras esto, el empresario sentencia: "Ese audio no ha visto la luz, será en la querella que problablemente presentemos el martes".

En cuanto al contenido del audio del fiscal Grinda, detalla: "En resumen, en el audio vais a escuchar al fiscal Grinda confirmando que un comisario de policía, junto con el consejero delegado de 'Planeta', José Lara en ese momento, hacen una operación que no se puede hacer para interferir en su investigación y manipularla".

Los vídeos sexuales del fiscal Grinda y su relación con Aldama

Uno de los asuntos que quiere dejar claro Javier Pérez Dolset es que "no tengo ninguna relación con Aldama, no le conozco ni tengo interés"

Por otro lado, sobre la filtración de videos para sobornar al fiscal, Dolset es claro: "Nunca he ofrecido un vídeo sexual del fiscal Grinda, no es mi estilo".