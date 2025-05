"Para mí ha sido una absoluta sorpresa y por supuesto estoy muy disgustada", ha dicho la presidenta del PSOE, Cristina Narbona

Varios cargos del PSOE se han pronunciado públicamente respecto a las últimas informaciones que apuntan a Leire Díez, militante socialista, tras situarse en el foco de la actualidad política al aparecer en varios audios en los que pide información contra cargos de la UCO. Aunque ella dice que fue para una investigación periodística y niega vinculación contractual con el PSOE, el caso ha provocado un terremoto político con la oposición apuntando a supuestas presiones del partido sobre la unidad de la Guardia Civil.

"Para mí ha sido una absoluta sorpresa y por supuesto estoy muy disgustada", ha dicho la presidenta del PSOE y diputada por Madrid, Cristina Narbona, admitiendo que conocía a Leire Díez desde "hace mucho tiempo" durante su etapa en el partido en Cantabria, en la que se ocupaba "de la comunicación del partido allí".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al inicio de la sesión de control de este miércoles, se ha mostrado sorprendida tras escuchar las grabaciones en las que Díez ofrece acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a un empresario con causas pendientes con la Justicia a cambio de información comprometedora contra cargos públicos.

Cargos del PSOE apuntan a la falta de ejemplaridad en el comportamiento de Leire Díez

De igual modo, el diputado del PSC, José Zaragoza, ha recalcado que hay "comportamientos individuales que no son ejemplares" y, al ser preguntado sobre si Díez mantenía esas reuniones y hacía ofertas de pactos con la Justicia de manera individual, ha dicho que no la conoce y por tanto no puede saber "en nombre de quien" habla.

En todo caso, ha subrayado que es la propia Díez, – que desempeñó cargos de responsabilidad en empresas públicas entre 2018 y 2024, como jefa de Comunicación en la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos (2022-2024) – la que tiene que explicarse. "Ella sabrá en nombre de qué hace qué, las explicaciones las tiene que dar ella", ha dicho.

Del mismo modo, ha recalcado que Leire Díez Castro "no es miembro de una dirección nacional" y por tanto no se puede pedir responsabilidad al partido. "Nosotros somos responsables de lo que hacemos como partido" pero no de lo que hacen los "miles de militantes", ha enfatizado.

Por su parte, Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, y quien conoce a Díez de Barakaldo, ha sido el primero en cuestionar su comportamiento asegurando que, si es cierto lo que aparece en las grabaciones, su comportamiento sería “rechazable”.

