Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn dicen que no son quienes aparentan ser en los audios que hemos podido escuchar estos días

María Jesús Montero garantiza que el PSOE llegará hasta el final si hubo conducta irregular de Leire Díez

La supuesta trama para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil centra el debate político, pero ¿qué se sabe realmente hasta ahora? Se apunta a reuniones de imputados y abogados para tumbar las investigaciones que les afectan, en las que la presencia de Leire Díez, militante socialista y, según algunos medios, al servicio de Santos Cerdán, da una dimensión política. No obstante, ¿de estas reuniones han encontrado lo que buscaban? ¿Algo concreto en contra de la UCO?. Hasta hoy, no. Y de los supuestos favores prometidos por Leire Díez, hasta la fecha no se ha cumplido ninguno. A eso se aferran ahora los implicados: uno a uno, han venido a decir que todo era un teatro.

Como si de una novela de Agatha Christie se tratara, los asistentes a la reunión en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, dicen que no son quienes aparentan ser en los audios que hemos podido escuchar estos días.

“Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones. ¿Vale?”, se escucha decir en una de las conversaciones que han salido a la luz de Leire Díez.

Esta última dice ahora que ella solo buscaba información sobre supuestas actuaciones irregulares de la UCO en las tramas de hidrocarburos para poder escribir un libro, y allí estaba infiltrada y no hablando en nombre de nadie.

Esa versión es más o menos la que mantiene el empresario Javier Pérez Dolset, imputado en la Audiencia Nacional por fraude. Dice que él lleva tiempo colaborando con Leire para tratar de desenmascarar esa supuesta mafia en la Guardia Civil, de la que él se siente víctima.

Además, este último también tiene explicación para un audio suyo en el que implica al presidente del Gobierno, donde se le escucha decir: “Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán, y directamente con Leire”.

Al respecto, Pérez Dolset dice que está sacado de contexto y que, además, solo era para ganarse el favor de los periodistas de El Confidencial, los primeros en sacar a la luz los audios.

Alejandro Hamlyn afirma que lo que dijo en la reunión es mentira

De este modo llegamos a la persona a la que se dirigen Leire Díez y Pérez Dolset en esa reunión: el empresario Alejandro Hamlyn. En los audios dice poder aportar información sobre miembros de la UCO y de la judicatura.

“Tengo una cosa… Con una cosa que te dé ya está, está muerto”, se le escucha decir en uno de los audios que han salido a la luz. Sin embargo, ahora Hamlyn ha asegurado a ‘El Correo’ que todo lo que dijo en esa reunión es mentira, que él solo “les seguía el rollo”, dice literalmente, y que le "empezaron a ofrecer cosas".

Para los protagonistas, esto no es lo que parece.

