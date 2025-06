El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido una rueda de prensa en Ferraz tras la dimisión de Santos Cerdán este jueves

El comunicado íntegro de Santos Cerdán en el que anuncia su dimisión como secretario de Organización del PSOE

Compartir







El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de Ferraz tras la dimisión del hasta ahora secretario de Organización, Santos Cerdán, debido a un informe de la UCO que le relaciona con el presunto cobro de comisiones ilegales.

Santos Cerdán ha anunciado su dimisión de todos sus cargos y su renuncia al acta como diputado en el Congreso, asegurando es lo mejor para su partido y para el país. Ademas, ha afirmado que se dedicará de forma exclusiva a su defensa y que dará "todas las explicaciones pertinentes".

La intervención completa de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán

El presidente del Gobierno, ante la dimisión y la situación en el PSOE, ha indicado en la rueda de prensa: "Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Lo hago en primer lugar, y ante todo, para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón. Y naturalmente y especialmente, en esta sede, perdón a los militantes y simpatizantes del PSOE".

"Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y se han hecho eco en los medios, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio de la participación de Santos Cerdán en el llamado 'caso Koldo'. Y sin embargo, esta mañana -ayer por la noche ya empezamos a conocer-, hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Y esta mañana han aparecido esos indicios, y son indicios graves, muy graves. Por eso, a lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de Organización con efecto inmediato y su renuncia al acta como diputado del grupo parlametario socialista. Y por eso quiero pedir de nuevo disculpas a la ciudadanía. Porque el PSOE, y yo como secretario general del PSOE, no debimos confiar en él".

"Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero, pero si debe haber tolerancia cero cuando esta se produce. Por eso quiero anunciarles que, además de haber pedido la dimisión del secretario de Organización del PSOE quiero anunciarles que, a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del PSOE, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE y, de cara al comité federal, impulsaré una reestructuración de la comisión ejecutiva federal del PSOE".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Miren, como cualquier otra persona, yo tengo mis virtudes y muchos defectos. Tengo muchos defectos. Pero siempre he creido en la política limpia y en el juego limpio en política. Siempre he estado comprometido con la regeneración democrática en nuestro país y, por tanto, en la lucha contra la corrupción. Tanto desde mi Gobierno como también desde mi partido. Y quiero que sepan que me provoca una profunda indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen también millones de personas se pueda ver afectado por la conducta de unos pocos. Por eso quiero terminar esta intervención para pedir una vez más perdón y disculpas a la ciudadania. Y aunque la decepción es grande, como se pueden imaginar, la respuesta será siempre contundente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras pronunciar su discurso, el presidente se ha puesto a disposición de los medios. Al ser preguntado sobre si conocía los informes sobre la investigación de Santos Cerdán previamente a este jueves, ha apuntado que "no conocía absolutamente nada". "Esto puede resultar sorprendente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, pero este Gobierno, y yo personalmente, que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a diferencia de lo que ocurrió en el pasado. Y han sido los medios los que han tenido conocimiento anticipado de ese informe respecto a mi caso, que he conocido el mismo a lo largo de esta mañana", ha apuntado el mandatario.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sánchez ha vuelto a insistir, ante las preguntas, que ha mantenido la conversación con Santos Cerdán esta tarde. Este le ha dado sus explicaciones y ha defendido su inocencia, pero el mandatario ha destacado que no es él quien debe juzgar esas explicaciones. El presidente ha afirmado que tiene una triple responsabilidad que asumir; decisiones contundentes, a pesar de que desde el punto de vista personal suponga una decepción; colaborar con la Justicia en todo lo que pueda afectar a casos de ejemplaridad; y ser consciente de que "esto no va de una persona u otra": "Estamos aquí para defender un proyecto que defiende la regeneración democrática. Y eso supera las siglas del PSOE".

El presidente del Gobierno, además, ha descartado la convocatoria de elecciones generales anticipada y ha mantenido que volverá a ser candidato: "Si los ciudadanos lo quieren, habrá comicios cuando toca, en 2027". El mandatario ha afirmado que su partido, lo primero que hará, será no "entorpecer" las investigaciones de corrupción "como ocurría en el pasado", ya que el PSOE responde cuando hay indicios. "Ha ocurrido también cuando se le ha solicitado la baja a una militante del PSOE, Leire Díez. Pero hay otras cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Que son bulos", ha indicado Sánchez, que subraya que "España necesita estabilidad, certidumbre y transformaciones sociales".

El mandatario, para concluir, ha recordado que conoce a Santos Cerdán desde 2014 y que fue su mano derecha. Además, ha sentenciado que todo lo ocurrido no afecta al Gobierno -que es solo una cuestión del PSOE-, que no ha pensado en un sustituto para el exsecretario de Organización y que tampoco ha tomado una decisión por el momento sobre cómo será la reestructuración de la comisión ejecutiva federal del PSOE. Asimismo, respecto al presunto amaño de las primarias de su formación en 2014, Sánchez ha apuntado que "los procesos de primarias del PSOE son procesos con absoluta garantía", descartando así cualquier irregularidad. De esta forma ha concluido su comparecencia en Ferraz, la primera en esa sede desde que ejerce como líder del Ejecutivo.