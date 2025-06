Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE en el Congreso: "Si Sánchez no lo sabía, ¿por qué cesó a Ábalos?"

Soraya Rodríguez cree que Pedro Sánchez mintió durante su comparecencia del jueves: "Tenía conocimiento de las actividades de Ábalos"

Pedro Sánchez descarta la convocatoria de elecciones tras el informe sobre Santos Cerdán: "No va a haber adelanto electoral"

Tras la inaudita comparecencia de Pedro Sánchez durante la tarde del jueves, en la que pidió perdón a la ciudadanía, 'El programa de Ana Rosa' analiza las palabras y reflexiones del presidente del Gobierno en medio de esta crisis sin precedentes del PSOE y, para ello, cuenta con el testimonio de Soraya Rodríguez, quien fuera portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Soraya, que estuvo presente en las dos primarias en las que Sánchez fue elegido como presidente del partido, se pronuncia sobre este asunto en primer lugar en esta entrevista en directo con Ana Rosa Quintana.

Soraya, que reconoce que ella apoyó a Eduardo Madina y, posteriormente, a Susana Díaz en estas primarias, se pronuncia sobre lo que piensa tras saberse que hubo un presunto amaño en estas elecciones internas del partido: "Los que apoyábamos a Madina y después a Susana pensábamos que Sánchez no era una buena alternativa para el partido, pero, sobre todo, para el país". "Siempre ha habido rumores en relación a las primeras y también en relación a las segundas, pero, indudablemente, cuando no se decide tomar una decisión de impugnar esas elecciones, no puedes más que callarte".

"Sorprenderme no me ha sorprendido, pero sí que es verdad que me parece que hay una tranquilidad en la respuesta que no se debe corresponder con lo que supone la limpieza de unas elecciones. Da igual que sea un voto o que sean dos. Eso, lo que tiene que generar es que, indudablemente, es una sensación de indignación y de rechazo absoluto. Lo preocupante es la tranquilidad con la que se hablaba, ¿no? 'Mete dos votos cuando nadie te vea'... bueno, yo creo que tiene que haber una auditoría de verdad, no de Sánchez al PSOE, sino del Partido Socialista al secretario general", continúa Soraya.

Y es que Soraya Rodríguez cree que estas auditorías deberían servir para explicar cómo se organizaron y financiaron estas campañas primarias que tuvieron lugar en los años 2014 y 2017, pero, sobre todo, "para saber cómo ha llegado esta gente a esos puestos de responsabilidad no solo en Ferraz, sino también en el Gobierno".

Soraya Rodríguez, sobre la comparecencia de Pedro Sánchez: "Estaba mintiendo"

Sobre la polémica generada en torno a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Soraya Rodríguez se ha mostrado muy contundente a la hora de expresar su opinión al respecto: "Ayer había una pregunta muy importante que hacerle al presidente del Gobierno y es que si él dice que no sabía absolutamente nada hasta ayer, ¿por qué cesó a Ábalos un día por la mañana de sus cargos de ministro y de secretario de organización del partido? Le cesó porque tenía conocimiento de actuaciones irregulares por parte de Ábalos, tanto en el partido como en el ministerio, el ministerio con más presupuesto del Gobierno, por cierto".

"¿Por qué no, en ese momento, explicó esas razones? Ahora parece que eran por actividades de captación de fondos al margen del partido, algo muy preocupante, eso habrá que aclararlo. Por supuesto, ayer Pedro Sánchez estaba mintiendo. Sabía y conocía lo que estaba haciendo Ábalos, por eso le cesó, aunque luego le repescó para las listas generales. Por lo que yo sé y me han comentado, si no explota el escándalo de Ábalos ante la opinión publica, le hubiera llevado a Europa, se estaba hablando de él como eurodiputado".

"Todo lo que hacía Ábalos, lo sabía Cerdá, y eso también lo sabe el presidente. Lo que se estaba haciendo se sabía, no sé exactamente si sabían la dimensión. Indudablemente, había actividades ilegales que no se circunscriben al partido, sino al Gobierno. Hay mucha más gente implicada porque dos personas no pueden amañar contratos ellos solos", remata Soraya durante su intervención en directo en 'El programa de Ana Rosa'.