Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar las primeras explicaciones tras conocerse la dimisión del número tres del PSOE y mano derecha del presidente, Santos Cerdán tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales.

En el informe también se ha conocido cómo supuestamente se amañaron las primarias de 2014. En unas conversaciones, el político le dijo a Koldo "mete dos papeletas", a lo que le contestó "ya está hecho". En la rueda de prensa que ha tenido lugar minutos después de escuchar el discurso del presidente del Gobierno, ha sido preguntado sobre esta supuesta manipulación que le hizo conseguir la victoria.

"Yo he conocido también ese mensaje, me parece que está hablando de dos votos. Quiero recordar que en 2014 y en 2016, en las dos primarias en las que me presenté, votaron más de 130.000 o hay 130.000 militantes en nuestro partido y creo que en 2014 gané por más de 17.000 votos. Los procesos de primarias del PSOE son procesos con absoluta garantía".

Sobre los mensajes de Koldo y Santos Cerdán

Pedro Sánchez ha confirmado que ha tenido conocimiento también sobre los mensajes que se intercambiaron ente Koldo y Santos Cerdán con el objetivo de amañar las votaciones de las primarias de 2014, pero que a pesar de esos dos votos, su resultado fue verídico: "Creo que a pesar de ese WhatsApp o ese comentario, dos votos , pues, qué quiere que le diga".

"A mi me decepciona muchísimo, pero lógicamente, la limpieza y las garantías de ambos procesos de primarias son totales. Son absolutamente totales. Esta es una organización sería con independencia de que, efectivamente, pueda ocurrir algún hecho lamentable", ha comentado asegurando la garantía de esos procesos electorales y lamentando lo de Santos Cerdán.