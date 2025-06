Ana Rosa, sobre el caso Santos Cerdán: "Son unos sinvergüenzas, llevan robándonos 11 años"

Tras la dimisión de Santos Cerdán, Ana Rosa Quintana se ha mostrado más dura que nunca con el Gobierno de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez no se someterá a una cuestión de confianza, según el ministro Óscar López

Las pruebas contra Santos Cerdán y su dimisión provocaron una nueva y polémica comparecencia de Pedro Sánchez. Estos temas han sido el epicentro del editorial de este viernes 13 de junio de Ana Rosa Quintana, que se ha mostrado más crítica que nunca con el gobierno de España y su gestión por parte del presiente.

"Buenos días. Son unos sinvergüenzas, llevan robándonos 11 años mientras hablan de bulos y fango. 11 años de corrupción, cloacas, pucherazos, fontaneros, comisiones ilegales, prostitutas, cohecho, prevaricación y nepotismo. Un informe demoledor de la Guardia Civil al que el presidente da carpetazo con un "todo esto no tiene nada que ver conmigo". Resulta que ir montado en un Peugeot recorriendo España con una "organización criminal" no tiene nada que ver con el presidente, como si Sánchez fuese el pasajero de un bla, bla car en el que coincidió por casualidad con tres chorizos que lo llevaron por casualidad hasta La Moncloa. ¿Las consecuencias? Ninguna. Ni elecciones anticipadas, ni dimisión", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Tan solo una auditoría externa, como si en libros de cuentas reflejasen las mordidas como hacía Al Capone. 44 días y 500 páginas ha tardado Sánchez en dar la cara. Y lo ha hecho apareciendo maquillado por un tanatopráctor para dar un discurso disfrazado de plañidera al borde de unas lágrimas que no le salen porque se estaba riendo de nosotros. Sólo le quedó tomarse 5 días de reflexión. Un victimismo impostado que se traduce en que Sánchez va a aguantar hasta 2027 porque no asume ninguna responsabilidad. Él nombró a sus imputados y él los ratificó cuando estaban bajo sospecha. El "in vigilando" lo convirtió en un "in ratificando". Un cinismo insólito que comenzó en las primarias de 2014, cuando Santos Cerdán le dijo a Koldo: "Sin que nadie te vea mete dos papeletas". Luego vendría la urna tras el biombo, el Peugeot, la imputación de su mujer, la de su hermano, la de su fiscal general, la de su primera mano derecha Ábalos y la de su segunda mano derecha Cerdán".

Para finalizar, Ana Rosa ha sentenciado: "Nadie en la historia había perdido dos manos derechas. ¿Quién será ahora la mano que mece la cuna para amañar primarias o negociar legislaturas con fugados en Waterloo o con Bildu? Quedan pocas manos, porque todos se las han quemado poniéndolas en el fuego. Que pase el siguiente. ¿Y qué decir de sus socios? Tampoco tienen vergüenza. Cuanto más débil está Sánchez más tajada sacan. Como buen aizkolari, Koldo es un hacha cortando cabezas con sus grabaciones. ¿Quién será el siguiente? Aldama asegura que ha llevado en su jet privado a Zapatero. Sánchez dijo: "De la A de Ayuso a la Z de Zaplana todos tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario". Presidente, veremos que es lo que pasa, desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero".