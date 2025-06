El alcalde de Madrid aborda la crisis del PSOE, el problema de la vivienda y nos cuenta sus planes de cara al nacimiento de su primer hijo

José Luis Martínez-Almeida, sobre Pedro Sánchez: “Si en el Peugeot iban tres personas corruptas, ¿por qué debemos suponer que la cuarta no lo es?”

José Luis Martínez-Almeida responde en directo en 'El programa de Ana Rosa' tras el terremoto político surgido a raíz del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. No es el único tema que ha abordado en el programa, el alcalde de Madrid ha tratado el problema de la vivienda y nos ha contado cuáles son sus planes ante el inminente nacimiento de su primer hijo.

Martínez - Almeida respondía tras escuchar las diversas comparecencias de Pedro Sánchez ante los medios: “En la del jueves nos mintió con el maquillaje en la cara y en sus palabras y ayer se rio de nosotros. No he visto una rueda de prensa similar desde la de Rubiales” (...) “Lo demuestra que no quiera convocar elecciones (…) Está empeñado en negar la alternancia democrática”.

José Luis Martínez-Almeida, sobre su bebé: “Soy padre-abuelo, no voy a querer perderme ni un solo minuto del niño”

El nacimiento del hijo de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo está previsto para finales de este mes de junio. El niño se llamará Lucas y su padre nos contaba en directo que piensa tomar una baja de paternidad de seis semanas: "A mí me merece mucho la pena. Cuando uno es padre-abuelo, como va a ser mi caso, pues no voy a querer perderme ni un solo minuto del niño y de estar con la madre".