Ana Rosa Quintana entrevista en directo a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Ana Rosa Quintana: "La cara de Pedro Sánchez supera al hormigón armado en la escala de Mohs"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha estado este martes en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para comentar toda la actualidad política y la sombra de la corrupción que cae sobre el PSOE.

Pedro Sánchez compareció ayer para defender el honor del PSOE en medio del terremoto causado por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y el alcalde de Madrid ha sido muy claro: “Si en el Peugeot iban cuatro personas y tres son corruptas, ¿por qué debemos suponer que la cuarta no lo es?”, ha dicho en referencia al coche en el que el presidente del Gobierno se recorrió España en el año 2016 junto a los tres investigados por corrupción.

Almeida, de la rueda de prensa de Sánchez: “No he visto una similar desde la de Rubiales”

El alcalde de Madrid comenzó valorando la comparecencia de Sánchez de este lunes. En ella la actitud del presidente fue muy diferente a la del pasado jueves, cuando pidió perdón por todo lo que estaba ocurriendo en el seno de su partido. “En la del jueves nos mintió con el maquillaje en la cara y en sus palabras y ayer se rio de nosotros. No he visto una rueda de prensa similar desde la de Rubiales”, ha comenzado. Considera que la actitud del presidente es “una huida hacia delante” y está convencido de que la sociedad española “ya no le cree”. “Lo demuestra que no quiera convocar elecciones (…) Está empeñado en negar la alternancia democrática”, ha añadido.

A Almeida le llamó la atención que Sánchez incidiera en que el caso Koldo es el único caso de corrupción que salpica al PSOE ya que, según él, también se han visto implicados en casos de ese tipo su hermano, su mujer, tito Berni… Y ha recordado el viaje en coche que el presidente hizo en 2016 tras renunciar como secretario general del partido, cuando decidió recorrerse España para escuchar a la militancia. En el Peugeot iban con él Ábalos, Cerdán y Koldo. “Si en ese Peugeot hay tres manzanas podridas, ¿por qué debemos suponer que la cuarta no está podrida? Si en ese Peugeot iban tres personas y tres son corruptas, ¿por qué debemos suponer que la cuarta no lo es?”, ha dicho Almeida.

También cree que si Koldo, Ábalos y Cerdán hablaban de mujeres, no aprovecharían cuando estuvieran a solas: “¿Debemos suponer que cuando Pedro Sánchez se bajaba del Peugeot los otros tres hablaban de Ariana, de Carlota y de Jésica? ¿Y que cuando se subía hablaban de Hegel y de Kant? ¿No estarían hablando de lo mismo? ¿No tendrían la misma naturaleza los cuatro que iban en el Peugeot?”. En resumen, opina que “tres manzanas podridas y una limpia dentro del Peugeot no se lo cree nadie”.

Almeida defiende que el PP no presente una moción de censura contra Pedro Sánchez

A pesar de todo lo que está ocurriendo en el PSOE, el PP ha decidido no presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno. Almeida está de acuerdo con la posición de su partido: “Solo hay dos partidos que abogan por la moción de censura, el PSOE y Vox. Pedro Sánchez porque sabe que no se gana la moción y va a salir fortalecido. Y Vox porque tienen intereses particulares (…) SI uno ve los partidos homologables a Vox en Europa, Vox es el que peor resultado tiene y obedece a una razón: el PP”.

La entrevista completa a José Luis Martínez-Almeida

Durante la entrevista, Almeida también ha hablado sobre el congreso del PP, ha defendido una revisión de los aforamientos, ha expuesto su política de viviendas y ha dado la última hora de la situación en el aeropuerto de Barajas, donde estaban pernoctando centenares de personas. También se ha referido a su futura paternidad y a la baja de seis semanas que se va a coger cuando nazca el bebé. Aquí puedes ver la entrevista completa al alcalde de Madrid.