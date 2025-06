Los últimos escándalos de corrupción debilitan la posición del Gobierno y España se ve abocada a una situación de bloqueo institucional

Junts pide a Pedro Sánchez “garantías” para el cumplimiento de los acuerdos de investidura y recalca que la confianza está “al límite”

El Gobierno de Pedro Sánchez permanece más débil que nunca y España se ve abocada a una situación de bloqueo institucional. El jefe del Ejecutivo no contempla el adelanto electoral y tampoco se va a someter a una cuestión de confianza porque en Moncloa no tienen claros los apoyos explícitos hacia él por parte de sus socios tras los últimos escándalos de corrupción. Sin embargo, en estos momentos la oposición tampoco tiene opciones: la moción de censura no prosperaría solo con PP y VOX.

Con este escenario en el tablero político, la pregunta entonces es qué va a pasar. A la espera de movimientos, de momento, Pedro Sánchez tendrá que pagar un precio muy alto por continuar en el Gobierno. Ya se lo ha advertido Sumar, que le exige el cumplimiento de todos sus acuerdos. Pero ¿y Puigdemont?, porque Junts solo vela por sus propios intereses.

Pedro Sánchez y su ronda de contactos en busca de recuperar la confianza de sus socios

Precisamente este martes 17 de junio, como parte de la ronda de contactos activada por Sánchez para valorar sus apoyos y afianzar su situación ante la crisis, el presidente se ha reunido con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, y el secretario general del partido catalán, Jordi Turull, quienes les han expresado que la confianza está "al límite", exigiéndole también "garantías" del cumplimiento de los pactos de investidura que alcanzaron.

En el encuentro, enmarcado en estas reuniones organizadas de forma urgente para comprobar si el Gobierno mantiene los apoyos de sus socios, se han visto caras largas mientras a lo largo de la jornada todos han elevado el tono, con En Comú amenazando incluso con salir del Gobierno de coalición.

A pesar de todo este clima de desconfianza, no obstante, en Moncloa tratan de mantener la calma, señalando que, si hay que tomar medidas, las tomarán, aunque no a través de una cuestión de confianza porque dicen que eso no es una medida sino una acción.

Los socios del Gobierno pierden la confianza y aumentan sus exigencias

Con todo, y en esta situación, ni uno solo de los socios pone ya la mano en el fuego por la continuidad del Gobierno: “No se puede descartar ninguna alternativa porque la confianza está rota”, decía hoy Gerardo Pisarello, portavoz de En Comú.

También Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, trasladaba explícitamente esa pérdida de confianza en el jefe del Ejecutivo: “No nos fiamos del presidente Sánchez”, aseveraba.

Sus socios en el Gobierno de coalición también redoblan la presión: para continuar en la coalición exigen “garantías” y “plazos claros de cumplimientos del acuerdo de Gobierno”, como expresaba la propia Yolanda Díaz, líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tras el encuentro que mantuvo ayer con el presidente.

Continuidad, pero no de cualquier manera. Todos temen que haya más detrás de esta trama corrupta, así que advierten a Sánchez de que sus argumentos para seguir no les convencen.

“Tenemos claro que aquí puede haber un ovillo del que solo vemos el principio del hilo. Por lo tanto, tendrá que ir desmadejándose porque muy probablemente este informe que hemos visto y otros audios u otros datos puedan ir conociéndose a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. Por lo tanto, hay que estar atento”, señalaba hoy Aitor Esteban, presidente del PNV

“Es lamentable decirle a la gente que hay una corrupción que es menos mala que otra porque los de enfrente son peores”, ha reprochado, por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

También Arnaldo Otegi, de Bildu, ha considerado que hay un “cambio de pantalla” tras los últimos escándalos: “Pensar que se puede sostener, no ya una persona o una legislatura, sino que se puede sostener una estrategia a medio o largo plazo desde la posición de ‘los otros son peores’… eso ya no va a funcionar”, ha dicho.

Todo ello es lo que Sanchez escuchará de sus socios en privado y mañana en público. Esquerra Republicana ha retrasado su encuentro con Sánchez hasta después de la sesión de control para que su portavoz , Gabriel Rufián, le pregunté ¿Qué va a hacer?. Hasta ahora lo explicado y anunciado por el presidente del Gobierno no les parece suficiente a ninguno.

