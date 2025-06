José María Aznar asegura que si Pedro Sánchez "adulteró sus primarias, puede alterar las generales"

La investigación a Santos Cerdán avanza: rastrean cuentas y correos y entran en juego empresarios

Compartir







El expresidente del Gobierno José María Aznar ha manifestado que "cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?", en respuesta a qué cree que puede hacer el PSOE y su secretario general, el presidente Pedro Sánchez, para salir de los escándalos de corrupción que les afectan.

"No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen. Lo más interesante es la posibilidad de que se intente salir de esta crisis creando una crisis mayor", ha dicho Aznar en una entrevista con el diario 'El Mundo' que se publica este domingo.

Pedro Sánchez "es un peligro democrático", según Aznar

En ese sentido, Aznar ha indicado que "son capaces" de provocar una crisis constitucional para intentar salvar esta situación, con "una legislatura hasta 2027 y una crisis constitucional que aboque a unas elecciones casi constituyentes".

Ha considerado que en el escenario actual existe un riesgo "total" de depredación del Estado por parte de los socios independentistas del Gobierno, como Junts o ERC, y que por eso piensa que "una crisis constitucional sería lo normal".

"Si el precio por estar en el Gobierno va a aumentar, y está dispuesto a pagarse, lo que queda es la crisis constitucional. El concierto económico de Cataluña, una consulta, y se creará el ambiente para que en las próximas elecciones los españoles tengan que pronunciarse sobre la España confederal y plurinacional. Eso es lo que yo llamo crear la crisis constitucional", ha expresado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aznar ha manifestado "que España tiene un presidente que es un peligro democrático", que "se está deslizando al iliberalismo democrático" y que "esta situación solamente puede agravarlo". Respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura, ha señalado que es un mecanismo que "sólo generaría más frustración y no daría ningún resultado". En cuando al proyecto del PP, ha abogado por "apelar a la mayoría que cree en la Constitución" y ha expresado que "la centralidad hoy es revolucionaria".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La reacción de Pedro Sánchez a la entrevista de Aznar

Por su parte, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este domingo contra la "estrategia" del expresidente José María Aznar de "deslegitimar los resultados electorales, y por ende, al Gobierno de España", y ha afirmado: "Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan". Sánchez ha reaccionado así en su cuenta de la red social X frente a la entrevista concedida por Aznar.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Siempre igual: estrategia de deslegitimar los resultados electorales y, por ende, al Gobierno de España. Solo les vale la democracia si son ellos los que gobiernan", ha manifestado el presidente del Gobierno en X en reacción a la entrevista.