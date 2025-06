Caso Koldo

El exasesor de José Luis Ábalos envió media docena de mensajes de WhatsApp a la dirección del PSOE

La declaración de José Luis Ábalos, en directo: el exministro es investigado por el cobro de comisiones

Desde que fuese detenido en febrero de 2024, por las supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia, Koldo García envió media docena de mensajes de WhatsApp a la dirección del PSOE en los que pedía ayuda económica para poder subsistir y un interlocutor para no perjudicar a "más de 250 personas" que le habrían pedido favores, según ha podido saber el diario ‘El Mundo’.

Los mensajes, que se produjeron a los tres meses de su arresto y han sido reiterados hasta hace unos días, comenzaron cuando el exasesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se dio cuenta de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le había intervenido las grabaciones, que posteriormente han dado lugar a la imputación de Santos Cerdán.

Koldo García expuso a varios miembros del partido la mala situación económica que estaba atravesando y pidió un trabajo “aunque sea picando piedra”, mostrando su disposición a contrarrestar “las malas interpretaciones” que pudieran ocurrir tras la intervención de sus grabaciones.

El exasesor pidió un interlocutor

Asimismo, el exasesor pidió un interlocutor para "no joder la vida de nadie". "Yo siempre he cumplido órdenes, he hecho lo que me decíais, me he dedicado a solucionar problemas en el partido, y ahora lo único que pido es sentido común", reza uno de los mensajes, según ha podido saber 'El Mundo'.

Desde el partido, un miembro se vio con el ex asesor y le explicó que no podían hacer mucho más. En este contexto, tuvo media docena de conversaciones con Leire Díez, quien indagó para saber qué pruebas tenía y le ofreció protección en la causa judicial.

Sin embargo, las conversaciones no convencieron a Koldo García y este volvió a contactar con el PSOE hace a penas dos semanas. “Mandad a alguien porque van a aparecer otras personas”, demandó.

José Luis Ábalos y Koldo García, citados por el Supremo

Desde entonces, el caso, que comenzó por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha escalado y este lunes el instructor del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha vuelto a citar como investigados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán también estaba citado para esta semana, pero su nuevo abogado pidió retrasarlo para poder estudiar la causa. Puente le ha convocado para el 30 de junio, ya en calidad de investigado toda vez que perdió el aforamiento cuando dejó su acta de diputado.