Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, comenta en 'El programa de Ana Rosa' la situación actual del PSOE tras todos los escándalos de corrupción en los que está envuelto el partido en las últimas semanas.

A la pregunta de Ana Rosa sobre cómo está viviendo todos estos escándalos, Leguina comenta: "Con todo menos alivio. Sería un alivio que Sánchez dimitiera, convocará elecciones y se retirara de la política, eso sería un alivio".

Al comentario de Ana Rosa sobre que algunos dirigentes del partido buscan excusas como sabotajes y montajes, tal como hizo ayer el director del CIS, José Félix Tezanos, Leguina ha respondido: "El otro día Pedro Sánchez dijo que no convocaba elecciones porque las perdería, cuando tiene ahí a Tezanos diciéndole que va subiendo cada vez más".

"En la política hay que poner a gente valiosa, a gente que conozca los tema y hay una cantidad de mujeres y de hombres que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Lo que ha pasó por ejemplo con los trenes, lo que pasado ayer en Barajas no tiene nombre, no había pasado nunca y hay que invertir y no solo en ayudantes que debe tener 800 ahí en Moncloa, también en elementos indispensables de la vida de los españoles", ha comentado sobre los problemas en los distintos sistemas de transporte que han ocurrido a lo largo de estos días.

Sobre si cree que el problema es que se pongan grandes responsabilidades a amigos en vez de gente profesional y formada, Leguina ha explicado: "Es el principal problema. Si tú no metes dinero en los ferrocarriles acaban funcionando mal. Si no metes el dinero como es debido las cosas acaban funcionando mal. Por ejemplo, las carreteras están peor que nunca. En fin es una pena y la responsabilidad mayor es de un señor que se llama Pedro Sánchez"

"Solo piensa en que a la hora de acostarse el colchón este en la Moncloa, no piensa en otra cosa", ha finalizado Leguina dejando clara cuál es su opinión sobre Pedro Sánchez.