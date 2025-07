El entonces ministro de Transporte reenvía a Pedro Sánchez los mensajes del presidente de la Audiencia

José Ramón Navarro admite que envió los mensajes a José Luis Ábalos

La Audiencia Nacional absolvió en 2020 a Josep Luis Trapero, Mayor de los Mossos, por su papel en el procés. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoció la sentencia dos meses antes de que se hiciera pública, según informa el diario El Mundo. Esta no es la primera vez que se filtran mensajes entre el jefe del Ejecutivo y el ahora diputado del grupo mixto, José Luis Ábalos.

Fue el entonces presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, quién informó al presidente. Navarro, envió un mensaje a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes del segundo gobierno de Pedro Sánchez.

José Luis Ábalos, según informa el diario El Mundo, le reenvía al jefe del Ejecutivo los mensajes del presidente de la Audiencia.

Los mensajes de la sentencia, al detalle

El primer mensaje es del 15 de agosto de 2020. “¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!”.

Ese mismo texto se lo reenvía Ábalos a Sánchez explicando de quien era y este le responde con un escueto “ok”.

Un mes y medio después, el 30 de septiembre de 2020, Navarro volvió a escribir al ministro para advertirle de que la prensa empezaba a sospechar del sentido de la sentencia de Josep Lluis Trapero. “Buenas tardes, José Luis; la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero, y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis”.

En noviembre, un día antes de que se comunicara el fallo de la Audiencia absolviendo al jefe de los Mossos le advirtió: “Mañana se notifica el fallo”.

Según informa el diario El Mundo, Navarro ha admitido que envió los mensajes a Ábalos: “No lo puedo negar”. No obstante, no ha entrado en detalle porque dice que no los recuerda porque ha pasado mucho tiempo.

Trapero fue absuelto por su implicación en el procés catalán en 2020, solo un año después de que fuera condenados por el Tribunal Supremo los líderes políticos por el referéndum de 2027.

El Alto Tribunal condenó a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por distintos delitos, entre ellos sedición, malversación y desobediencia, a penas de entre 9 y 13 años de prisión, además de inhabilitación.