Isabel Díaz Ayuso ha prometido a Feijóo el apoyo de todo el PP durante el XXI Congreso Nacional Extraordinario del partido

El PP clausura su Congreso nacional en el que Alberto Núñez Feijóo sale reforzado y con el objetivo de ganar las elecciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su apoyo y el de todo el partido para "devolver España" a todos los españoles.

"Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado", ha afirmado Díaz Ayuso de forma rotunda en la clausura del XXI Congreso Nacional del PP en Ifema, que ha encumbrado a Núñez Feijóo al frente de la formación. La dirigente madrileña del PP se ha referido al presidente de los populares como "un madrileño de Galicia", que tiene el "respaldo absoluto" del partido, que ha sido refrendado en el cónclave con más del 99 % de los apoyos.

Pide a los españoles que cojan "su martillo" para derribar "el muro" de Sánchez

En su discurso en la jornada de clausura del XXI Congreso Nacional Extraordinario del PP en Ifema Madrid, ha resaltado que "el muro de Sánchez no caerá solo" sino que hay que "tirarlo, como se tiró abajo el muro de Berlín".

"Necesitamos que todos los españoles cojan lo que tengan a mano. Ese pico, ese martillo y, pico pala pico pala, una y otra vez, acabemos de derrumbar el muro, cuya grieta ya está asomando. Y lo vamos a tirar todos los ciudadanos, hartos de cinismo, inmoralidad, corrupción, bandos, guerracivilismo, tiranía, cobardía, conformismo, deslealtad a España y a los españoles", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha insistido en el cambio está cerca.

En esta línea, la presidenta madrileña ha afirmado que es "el momento" de Feijóo, quien tiene "a todo el partido" detrás de él, además de haber dado su "mejor versión estos años" frente a este "morlaco" que se encuentra en España, por lo que ha ensalzado su "valentía"

"Años que han sido muy duros. Que has hecho un gran sacrificio en todos los aspectos, político y personal. Pero que no han hecho más que reafirmar tu compromiso con el PP pero también unas dotes especiales que te han llevado hasta ahí. De paciencia, de saber estar, de confianza en lo que estabas haciendo. No te has dejado llevar ni por los ecos, ni por los titulares, ni por ningún tipo de complejo", ha ensalzado Díaz Ayuso.

Un Congreso del que salen "unidos"

De este congreso salen "unidos" en un momento "importante" en el que hay que demostrar que el PP es "casa común de liberales, conservadores, el humanismo cristiano, el centro derecha y cada vez más socialistas que quieren a España".

"Estamos aquí para reformar y construir, no para revolucionar, tiranizar y empobrecer", ha expresado, a la vez que ha destacado que el PP es la alternativa "a todo aquello que España necesita y el sanchismo no defiende".

Así, ha aseverado que será Alberto Núñez Feijóo, "un madrileño de Galicia, con este enorme equipo unido detrás" el que "va a devolver España a los españoles" con un proyecto de "amplías mayorías que no para de pelear" hasta que acabe una de las etapas "más nefastas" de España.