Hazte Oír ha ampliado la querella que interpuso ante el Tribunal Supremo contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol

La acusa de un delito de falso testimonio al considerar que "mintió conscientemente"

Hazte Oír ha ampliado la querella que interpuso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la presunta comisión de un delito de falso testimonio al considerar que "mintió conscientemente" al decir que no conocía al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, y que no se había reunido con él.

En su escrito, recogido por Europa Press, la asociación alude a la comparecencia de Armengol el pasado 8 de julio en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. Se trata de la segunda ocasión en la que Armengol acudía a la misma después de que ya lo hiciera en junio de 2024 cuando, recuerda Hazte Oír, dijo no conocer a De Aldama.

Hazte Oír amplía la querella

La asociación se querelló contra ella el pasado mes de junio, un año después de esa primera comparecencia, y tras admitir Armengol que sí conocía al empresario. Ahora, Hazte Oír amplía la querella al considerar que, en su declaración de este mes de julio -en la que aclaró que sí vio a Aldama--, la presidenta de la Cámara Baja ha vuelto a faltar a la verdad.

"Hay que indicar, en primer lugar, que en junio de 2024 Aldama aparecía en todos los medios de comunicación como 'conseguidor' vinculado a altos cargos del Gobierno, siendo una figura notoriamente conocida. De hecho, la propia querellada admitió haberle visto múltiples veces en televisión. No resulta en modo alguno creíble que no recordase haberse reunido con él, especialmente cuando ella misma ha admitido la posibilidad de que Aldama hablase en una reunión de tan solo 3 personas", apunta Hazte Oír.

Es decir, añade el escrito, "no fue una reunión multitudinaria, sino una reunión en la que intervinieron pocas personas y en la que hubo cercanía entre las partes". "De hecho, también ha admitido que su secretaria guardaba registro de que Aldama sí que se había reunido con ella, y dada la gravedad de los hechos investigados, no resulta creíble que no hubiese verificado tal extremo antes de su declaración del 7 de junio (de 2024)", apunta.

Según la asociación, y a "efectos indiciarios, resulta lógicamente más creíble considerar que inicialmente mintió y que negó todo porque quería evitar verse vinculada con la trama investigada en el 'caso Koldo', y que en el momento en el que Aldama hizo pública la existencia de la reunión, reunión que la querellada sin duda conocía y recordaba, no le quedó más remedio que admitirla rápidamente aportando la absurda excusa de que no se acordaba de nada".

"Es más, es pertinente indicar que las afirmaciones que Aldama ha emitido hasta el momento sobre los altos cargos del PSOE están resultando ciertas, admitiendo la propia Armengol la existencia de la citada reunión", sostiene Hazte Oír.

"Admitir la verdad podría tener consecuencias"

La asociación recuerda que en su querella inicial aportaron "capturas de pantalla que acreditarían la existencia de conversaciones de WhatsApp entre la querellada y Aldama, conversaciones que mostrarían una relevante cercanía entre ambos". "Y en su comparecencia del 8 de julio, Armengol volvió a negar la existencia de dichas conversaciones, si bien a la vez admitió la posibilidad de que el contenido de las mismas fuese veraz", subraya.

Hazte Oír cree que hay "indicios suficientes de que la querellada mintió conscientemente porque, precisamente, admitir la verdad podría tener consecuencias políticas". "Existe mentira emitida a sabiendas y con pleno conocimiento de la vulneración del deber de no faltar a la verdad. Y tras conocer hechos objetivos que muestran la existencia de su mentira (mensajes de WhatsApp, reunión presencial) la querellada admite los hechos que resultan imposibles de negar y acude a excusas absurdas con el fin de evitar su responsabilidad", añade.

Por todo ello, pide al Tribunal Supremo "la apertura de un procedimiento penal en el que, practicándose las diligencias que solicitó en su querella inicial, será posible depurar las responsabilidades oportunas".