Diana Morant ha afirmado que no se arrepiente de haberle hecho presidente y no va renunciar a el

Dimite José María Ángel, el Comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la DANA, tras la supuesta falsificación de su título universitario

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha afirmado que al excomisionado del Gobierno para la DANA y expresidente del PSPV, José María Ángel, le han pedido explicaciones "y las ha dado, pero no la dimisión" y, sin embargo, "ha dado un paso al lado", una decisión que respeta.

Así lo ha señalado este jueves en una rueda de prensa en la sede del partido sobre la dimisión de José María Ángel tras el informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirma que utilizó un título "presumiblemente falso" para promocionar como funcionario de la Diputación de Valencia.

"No me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él", ha aseverado la líder del PSPV-PSOE, quien ha indicado que la presidencia del partido es un cargo honorífico y va a quedar vacante de momento, no se va a cubrir "por ahora".

Preguntada por la exigencia del PP de responsabilidades por haberle nombrado presidente del partido, Morant ha aseverado que en el PSPV-PSOE no piden "títulos" para los cargos, sino "hojas de servicio", porque a un político "no lo hace un título académico, sino su currículum de trabajo", y Ángel "cumplía todos los requisitos para ostentar la presidencia".

Reclama que se garantice el derecho a la defensa

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha reclamado que se garantice el derecho a la defensa de Ángel, algo que en su opinión "ahora mismo no se está dando", y ha considerado que este ha dado "cumplidas explicaciones" con dos comunicados sobre cómo accedió a la plaza de funcionario en la Diputación, apoyados en documentos oficiales.

Morant, quien ha estado flanqueada por los vicesecretarios del PSPV, Vicent Mascarell y Tania Baños, el portavoz, Jordi Mayor, y el síndic en Les Corts, José Muñoz, ha afirmado que a Ángel "le honra" su decisión de dimitir, motivada porque ha considerado que "el valor a proteger no es a sí mismo, sino a las 228 víctimas mortales de la dana y al trabajo de reconstrucción del Gobierno".

En su opinión, hay gente interesada en que no se hable de lo que pasó el 29 de octubre, por lo que, ha dicho, comparte la postura del excomisionado de que no van ser "la excusa para que no se hable de lo verdaderamente importante" y su decisión de "anteponer el interés general" de las víctimas, a cuyo lado "siempre ha estado".

Morant agradece la "generosidad" y la "vocación de servicio" de Jose María Ángel

La secretaria general ha agradecido la "generosidad" de quien ha dedicado 40 años a una carrera política marcada por la "vocación de servicio", de la que ha destacado sus 18 años como alcalde de L'Eliana (Valencia) y su labor como secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat, especialmente en la dana de 2019 en la Vega Baja y otras emergencias "extremas".

Ha asegurado que en los últimos días y las últimas horas ha mantenido "muchas conversaciones" con el excomisionado, y ha insistido en que tiene que respetar su decisión de llevar su defensa ahora desde el ámbito privado, mientras que ha dicho que no va a entrar en detalles respecto a su título.

Morant ha destacado que el Gobierno de España "está y ha estado en la reconstrucción", como demuestra que "más del 90 % de los fondos que han llegado a los afectados y a las víctimas de la dana vienen del Gobierno de España", mientras que el Consell de Mazón tenía disponibles el año pasado 700 millones de euros y "solo usó 200".