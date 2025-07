El psicólogo de Mouliaá declara que no le contó que Errejón la agrediera sexualmente

El psicólogo ha declarado que Mouliaá solo le comentó que había tenido "problemas con un político"

La Audiencia Provincial de Madrid descarta analizar el móvil de Errejón y aprueba aportar a la causa un informe médico de Mouliaá

El psicólogo que atendió en varias ocasiones a Elisa Mouliaá, antes y después de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón, ha explicado que ella no le contó eso, sino únicamente que había tenido "problemas con un político" y ha relatado que se trata de una persona con problemas previos que acabó teniendo un trastorno de estrés por acumulación de circunstancias, según fuentes presentes en la declaración.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, el juez que investiga al exportavoz de Sumar por presunta agresión sexual a la actriz, ha tomado declaración por videoconferencia al psicólogo que atendió antes y justo después de la supuesta agresión sexual y a un psiquiatra propuesto por la defensa que ha elaborado un informe sobre ella. El psicólogo Omar Rueda atendió a Mouliaá en cinco ocasiones, tres de ellas en 2021 antes de la supuesta agresión, otras cinco días después de la misma (el 13 de octubre de 2021) y una última vez en noviembre de 2024, después de que la actriz denunciara ante la Policía y públicamente que Errejón la agredió sexualmente.

El psicólogo atendió a Mouliaá cinco días después de la agresión y declara que estaba "destrozada"

Este profesional ha declarado que atendía a la actriz desde marzo de 2021 y ya en octubre de ese año ella le relató que había tenido "problemas con un político famoso" que era "narcisista", sin contar más sobre ese asunto porque le pareció que no estaba preparada, han indicado fuentes presentes en la declaración.

Ha afirmado que una acumulación de circunstancias la llevaron a sufrir un trastorno de estrés postraumático, sin vincular directamente el mismo a la presunta agresión de Errejón, según estas fuentes, que detallan que cuando el psicólogo vio a la actriz tras la denuncia de la agresión, en noviembre de 2024, estaba "destrozada", sobre todo porque su familia no la apoyaba.

Otras fuentes presentes en la declaración han puesto de relieve que la denunciante no narró ninguna agresión sexual por parte de Errejón al psicólogo, quien ha dicho que se enteró de lo denunciado "por la prensa".

Un psiquiatra de la defensa cuestiona la conducta de la actriz tras la presunta agresión

El psicólogo ha negado en varias ocasiones que le dijera a la actriz que denunciase "cuando estuviese preparada", sencillamente porque no tuvo conocimiento de la agresión en 2021, y ha expuesto que Mouliaá tenía síntomas de estrés derivados de un "cúmulo de eventos vitales", como maltratos psicológicos por parte de otras parejas, subrayan estas fuentes.

Por su parte, el psiquiatra Alfredo Calcedo ha ratificado el informe encargado por la defensa de Errejón en el que cuestionaba la conducta "incongruente" que, a su juicio, mostró la actriz al haber mantenido contacto con el expolítico tras la presunta agresión sexual que ella denunció.

Precisamente, este jueves ha trascendido un auto de la Audiencia de Madrid que da la razón en parte a Íñigo Errejón y admite la aportación a la causa, entre otros, de un informe psiquiátrico elaborado por la doctora que la atendió meses más tarde de la supuesta agresión y le recetó antidepresivos.

La Audiencia ordena incorporar un informe psiquiátrico a la causa

En un primer momento, este informe no se había aportado a la instrucción al razonar el juez que su contenido podría afectar a la intimidad de la denunciante, así como revelar aspectos que no guardaban relación con los hechos.

Pero la letrada de Errejón recurrió, y ahora los magistrados de la Audiencia ordenan unir a la causa este informe, ya que fue la base del que elaboró el psiquiatra José Cabrera de parte de la acusación, quien ya declaró ante el juez.

Además, la propia actriz declaró ante el juez en enero que ella relacionaba de forma "directa y exclusiva" el tratamiento farmacológico pautado por su psiquiatra y las posteriores sesiones de terapia de su psicólogo con la presunta agresión sexual, detalla el auto. En otro auto conocido este jueves, la Audiencia madrileña ha avalado que el exportavoz de Sumar no entregue su móvil al juez para que se analicen sus comunicaciones con la denunciante, al estimar que esa diligencia "no resulta proporcionada" en la causa.

El juez descarta investigar a Elisa Mouliaá y a Íñigo Errejón por presionar a testigos

El juez, por otra parte, ha rechazado investigar a ninguno de los dos por obstrucción a la justicia, por presuntamente presionar a testigos, al no considerar acreditadas coacciones ni amenazas en sus conversaciones con ellos. En el auto al que ha tenido acceso 'EFE' este jueves, Adolfo Carretero se pronuncia así sobre las peticiones hechas por los letrados de la defensa y de la acusación, respectivamente.

En el caso de la solicitud presentada por la defensa de Errejón, que defendía que la denunciante incurrió en un delito de obstrucción a la justicia por la actitud "coactiva, amenazante e intimidatoria" hacia una testigo para que avalara su versión, el juez la deniega porque "del contenido de las conversaciones, no resulta ninguna amenaza expresa ni intimidación" Afirma que se trata de una conversación entre dos mujeres que habían sido amigas y que mantienen una "confrontación de pareceres, en ocasiones fuerte, en relación con los hechos denunciados", sin que Mouliaá pidiera a la testigo "que mintiese o dijese su versión, sino que no le perjudicase o que dijese que no vio nada si es que fuese así", ya que los hechos ocurrieron en la intimidad.

Y aprecia el juez que esto lo corrobora la testigo en parte, "aunque contradiga en muchos aspectos la versión de la señora Mouliaa". "Hablar con un testigo amigo antes de la declaración no constituye una amenaza o intimidación, máxime cuando la testigo declaró lo que tuvo por conveniente en su declaración y no aparece que fuera muy influida por la señora Mouliaa, si no más bien lo contrario", añade.

Rechazo de una petición de Adive

También rechaza el juez la petición de la acusación popular, ejercida por la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), para ampliar la investigación por el mismo delito contra Errejón por haber presionado a otro testigo, que es novio de la primera testigo y dueño del piso en el que se celebró la fiesta a la que fueron Mouliaá y Errejón. Esta parte alegaba que este testigo, que cuando declaró ante el juez admitió que se puso en contacto de 'motu propio' con Errejón para decirle que no estaba de acuerdo con la versión de su examiga Mouliaá, le llegó a preguntar "cuál era el plan" en el proceso judicial.

Ahora el juez afirma que efectivamente fue el testigo el que se puso en contacto con el investigado, y por lo que declaró en el juzgado "no consta tampoco que el señor Errejon le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar". Matiza que la conversación que mantuvieron ese testigo y Errejón no se ha unido a la causa ni se ha cotejado, algo que ha ordenado que se haga próximamente.

El letrado de la acusación popular, Jorge Piedrafita, ha dicho a 'EFE' que el auto "acoge la argumentación jurídica expuesta por esta parte" con el fin de evitar "un ataque contra la víctima por parte del denunciante, justo después de ratificarse los informes periciales que avalan la veracidad de la versión en la víctima", y anuncia que seguirá trabajando para sentar en el banquillo a Errejón.