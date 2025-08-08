"Cádiz siempre es una buena idea”, ha escrito el político a través de Instagram, donde ha compartido un vídeo

Borja Sémper: "Pasé cinco días terribles hasta que me confirmaron que el cáncer está localizado"

Compartir







CádizBorja Sémper, que el pasado 14 de julio anunciaba que se apartaba temporalmente de la política y de su cargo como portavoz del PP tras detectarle un tumor cancerígeno, ha reaparecido en Cádiz junto a su pareja, la actriz Bárbara Goenaga.

La última aparición pública que protagonizó tras comunicar su situación y explicar que iba a tener que someterse a un tratamiento exigente para luchar contra el cáncer fue el pasado 23 de julio, cuando acudió al Congreso de los Diputados para realizar una votación pese a que podía hacerlo de forma telemática desde casa.

El popular, no obstante, decidió acudir en persona a la Cámara Baja y, desde entonces, y tal como había anunciado, redujo su presencia en actos públicos hasta ahora, que ha decidido utilizar sus redes sociales para compartir un vídeo en el que se le ve junto a su pareja, mostrando su gran complicidad junto a una playa de Cádiz.

Borja Sémper reaparece en Cádiz junto a Bárbara Goenaga

“Unos días de Cádiz para recuperar energía. Cádiz siempre es una buena idea”, ha escrito el político guipuzcoano de 49 años, quien aparece en la imagen con unas gafas de sol, con un sombrero, sonriendo al lado de Bárbara Goenaga y con el mar apreciándose levemente de fondo en el encuadre.

Tras su publicación, y en menos de 14 horas, el vídeo acumula más de 6.800 ‘likes’ o ‘Me Gusta’, con una oleada de comentarios en los que le muestran cariño y apoyo, deseando su recuperación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tratamiento contra el cáncer de Borja Sémper

El día en que anunció y reveló su diagnóstico, Sémper explicó que las perspectivas médicas son razonables", porque en un chequeo médico "rutinario" hallaron el tumor "en una fase muy primigenia", por lo que "la expectativa médica es de curación".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Ha sido una inmensa suerte dentro de la inmensa jodienda", dijo entonces, explicando que todo alteraría “absolutamente” su vida tanto en lo personal como en lo profesional, pero expresando que iba a luchar para que lo alterase lo menos posible. “Intuyo que será difícil”, manifestó, emocionado, pero totalmente encaminado a lograr la recuperación.

“Espero que dentro de no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación y podamos celebrar mi curación”, aseveró.