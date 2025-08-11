Al entrar en la web figura un cartel que advierte: "Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación (FBI)"

"Me vinculan con una supuesta estafa de una agencia de la que no formo parte ni tengo nada que ver", asegura Vito Quiles

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, –el FBI–, ha cerrado la web de la agencia de viajes anunciada recientemente por Vito Quiles y los ‘influencers’ Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez.

Ahora, al intentar acceder al portal, ‘utopiaviajes.com’, en la web aparece un amplio cartel del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI en el que puede leerse: "Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de acuerdo con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos 2323 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos".

El cierre de la web de la agencia de viajes anunciada por Vito Quiles, tras una denuncia de FACUA

Precisamente, la organización FACUA-Consumidores en Acción anunció el pasado viernes una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática después de que varios afectados se pusiesen en contacto con la asociación para advertir de que se habían quedado con su dinero sin prestarles el servicio ofertado y que habían dejado de contestar a sus mensajes.

Este mismo lunes, en un comunicado, precisaban también que la web continuaba el pasado viernes captando clientes.

Al respecto, apuntan que en utopiaviajes.com se ofertaban diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con el reclamo de que tenían "precios increíbles", que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona.

En esa línea, indican que la web incluía los supuestos testimonios de 12 clientes que habrían disfrutado de sus servicios, pero que "sus fotografías estaban sacadas de bancos de imágenes".

Según Facua, los testimonios estaban fechados entre enero y marzo de 2024 para dar imagen de "solvencia" a la empresa, pero en realidad Utopiaviajes se constituyó en mayo de 2025, mismo mes en el que se subieron todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y se creó la web.

Concretamente, el negocio pertenece a UtopiaViajes, una sociedad dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House). De este modo, desde Facua señalan que si la Fiscalía emprende una investigación podrá averiguar quién es el titular de la cuenta bancaria donde los afectados realizaron los pagos y los dos números de teléfono utilizados por el negocio para captar y hablar con los clientes.

FACUA denuncia también la recepción de amenazas

De igual modo, a través de las redes sociales, desde FACUA han denunciado que su secretario general y portavoz, Rubén Sánchez, ha recibido mensajes de amenazas en los que también se menciona a su pareja.

“El que está detrás de la agencia de viajes fantasma anunciada por Vito Quiles, que hemos denunciado ante la Fiscalía, está enviando mensajes a mi móvil, mencionando a mi pareja y advirtiéndome de que conoce nuestro domicilio”, señalaba en un mensaje a través de la red social ‘X’.

Por otro lado, y al respecto del caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se pronunciaba lanzando un dardo directo a Vito Quiles:

“Que sea ‘El Facuo’ el que tenga que ayudar a los estafados por la agencia de viajes promocionado por Vito Zopellari es poesía pura”, señaló.

Vito Quiles se desmarca de la agencia de viajes y apunta al Gobierno

Tras la clausura del dominio relativo a la agencia de viajes, Vito Quiles ha reaccionado también en las redes sociales desmarcándose del caso, cargando contra el Gobierno y asegurando que no forma parte de la “supuesta estafa” con la que se le relaciona.

“El PSOE ha activado la maquinaria para destruirme y que no llegue a septiembre. En solo una semana: Me vinculan con una supuesta estafa de una agencia de la que no formo parte ni tengo nada que ver; inventan que me he colado en un AVE (que es imposible) y ya está desmentido; señalan a la empresa de mi familia; sacan a la luz negocios de mi padre; me dedican tertulias difamatorias en TVE Gracias a Dios los españoles no son idiotas y no se creen su basura. Si este es el plan, que se preparen porque voy a resistir. Cueste lo que cueste”, ha sentenciado.