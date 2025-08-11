Jesús Calleja mostró Las Médulas como un paraje único; hoy el fuego cambia su paisaje Patrimonio de la Humanidad

Las rachas de viento complican el incendio de Las Médulas: Carucedo pedirá la declaración de la zona catastrófica

Compartir







El entorno de Las Médulas, en el corazón de El Bierzo (León), está siendo devorado por las llamas. Este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad hace 30 años, fue protagonista en uno de los episodios del programa 'Volando voy', en el que Jesús Calleja mostró la belleza y el valor de ese paraje único.

"¡Qué guapo, qué guapo!", exclamaba el propio Calleja mientras sobrevolaba en helicóptero el paisaje rojizo de Las Médulas. "Ahí lo tienes, son Las Médulas", decía maravillado ante un entorno que deja sin palabras incluso al viajero más experimentado.

La riqueza de Las Médulas

En el episodio de 2018, junto a la gente del lugar, aprendimos cómo los antiguos romanos horadaron estas montañas para extraer oro. También admiramos el poder de los castaños milenarios, que conviven con otras especies vegetales y que hoy, en parte, han sido calcinados por el fuego.

El programa también nos mostró el trabajo de los apicultores de la zona, en una comarca de fuerte tradición agrícola y ganadera. Ahora, todo ese modo de vida se ve gravemente afectado por el incendio. “Económicamente, un 50 o 60% de esta zona lo pierde”, declara uno de los vecinos afectados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un rayo de consuelo

Basta recorrer unos pocos metros para ver la magnitud del desastre: tierra calcinada, poblaciones afectadas y llamas que han llegado hasta los farallones que definen el icónico paisaje de Las Médulas. La consternación entre los habitantes es profunda. “Esto es terrible”, se lamenta otro testimonio. “Aquí ardió… pero en el corazón, corazón, corazón… se mantiene el verde”, añade, señalando que aún queda esperanza.

Y es verdad. A pesar del desastre, la imagen desde el mirador ofrece un rayo de consuelo: miles de hectáreas aún conservan su verdor. Es una escena valiosa que demuestra que, incluso en medio de la tragedia, todavía hay motivos y razones para seguir visitando este lugar cargado de historia, memoria y vida.