Patricia Fernández 08 AGO 2025 - 00:19h.

"La vida es injusta", decía Jesús Calleja al escuchar lo que ha tenido que vivir Iván

Las sinceras palabras de Jesús Calleja a Pili: "Qué importante es que exista gente como tú"

Compartir







En medio de su visita por el Concejo de Llanera, en Asturias, Jesús Calleja ha podido conocer a Iván, concejal de turismo, cultura y festejos, que después de viajar por todo el mundo, ha decidido vivir en el lugar que vio crecer a su padre: "Él siempre hablaba con mucho orgullo de Llanera, estoy aquí por él".

Este joven, que nació en Oviedo, contaba que ha viajado mucho, ha trabajado fuera, además del momento más duro por el que tuvo que atravesar, la muerte de su mujer: "Me he quedado viudo, se me fue mi mujer hace un par de años, enfermó, le dieron tres meses de vida, pero aguantó un par de años. Ahora vivo con mi hija Cecilia y con mi madre, que también enviudó de mi papá".

Y Jesús Calleja se quedaba de piedra al saber, que mientras su mujer estaba enferma, él también enfermó: "No me lo puedo creer, ¿en serio? ¿Cuándo le dicen a tu mujer que estaba enferma, tú a los dos meses también? Como es de injusta la vida..."

Este vecino de Llanera cuenta el duro momento que atravesó a Jesús Calleja

"Nos dio tiempo a prepararnos un poco, fueron dos años de enfermedad, yo creo que ella estaba con más ganas de vivir que nunca. Dos meses después enfermé yo con un linfoma, estábamos los dos en quimioterapia. Yo ahora estoy en remisión completa", le explicaba Iván, aunque aseguraba que es algo que ha llevado con "mucha discreción".

Ivo se emocionaba al hablar de su mujer fallecida y al recordar cómo le cambiaron los planes en ese momento con una hija de nueve meses en común: "Pudimos irnos de vacaciones, ella entró en un nuevo tratamiento, mejoró. Fue vivir la vida a corto plazo porque sabíamos que se iba a ir pronto".