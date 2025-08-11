Las tareas de extinción esperan dificultades ante la previsión meteorológica de rachas de viento de hasta 40 kilómetros

El incendio de Las Médulas calcina los castaños centenarios pero no daña sus minas romanas

Los bomberos trabajan incansablemente contra las llamas del incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres, las cuales han afectado al paraje natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo. Más de 500 efectivos trabajan por tierra y aire para tratar de contener las llamas, que siguen activas aunque se ha logrado estabilizar con fuego técnico su avance en el flanco noreste, evitando que se dirigieran hacia las localidades de Borrones y La Chana.

Anoche, el fugo obligó a evacuar a cerca de 800 personas en viviendas próximas a Las Médulas y Carucedo, donde su alcalde, Alfonso Fernández, ha anunciado este lunes que propondrá en el próximo pleno la declaración de la zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, es decir, lo que antes se conocía como ‘zona catastrófica’.

El incendio de Las Médulas deja ya varios heridos

El fuego ha provocado ya que haya cuatro heridos de carácter “leve”, dos de ellos brigadistas con quemaduras e indisposición por calor y dos vecinos también con abrasiones por las llamas.

El incendio no ha dañado las minas de oro romanas de Las Médulas, pero sí a la vegetación de su entorno, como castaños centenarios que han quedado arrasados.

Además, entre los daños materiales también se encuentra la destrucción del aula didáctica de la Junta sobre el Monumento Natural de Las Médulas, así como la afectación a cinco viviendas de esta localidad y naves agrícolas y gallineros.

Al respecto, el Gobierno autonómico ya ha anunciado que pagará los daños producidos allá donde no lleguen los seguros, comprometiéndose a que las ayudas lleguen este mismo mes de agosto o en la primera semana de septiembre.

De igual modo, se ha comprometido a trabajar de inmediato para recuperar el patrimonio cultural dañado.

Preocupación por las rachas de viento

La mayor preocupación en la evolución del incendio se concentra ahora en la zona sur-este porque la meteorología prevé rachas de viento de hasta 40 kilómetros hora y podría afectar a localidades como Pombriego y Voces.

Según Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, “la provincia de León ha sufrido desde el sábado un volumen de incendios realmente preocupante” que ha cifrado en un total de 13, “focalizados de forma fundamentalmente en la parte oeste de la provincia, Bierzo, zona de Laciana, Cabrera”.

Algunos de ellos, ha dicho, “tienen aparentemente un carácter accidental, por rayo, rayo latente, pero otros no tienen esa identificación accidental", algo que, ha subrayado, deberán determinar las respectivas investigaciones.

Al respecto, se ha detenido en cuatro de ellos, ya que el resto, según ha explicado, están "atajados, sin llama y con labores de aseguramiento y vigilancia". Además, tanto el de Orallo como el de Paradiña se encuentran en situación "favorable".

No es el caso de Yeres, Llamas de Cabrera y Fasgar-Murias de Paredes, ha incidido, donde las llamas siguen amenazando tanto a núcleos urbanos como al patrimonio natural.

El fuego en Yeres

En Yeres, el consejero ha avanzado que el empleo de fuego técnico ha permitido estabilizar la parte del flanco "nor-este". "Desde Carucedo hasta Orellán, se ha empleado fuego técnico para asegurar el perímetro y que no pudiera avanzar a Borrenes, a La Chana y a alguna otra población. Ha resultado exitosa la estrategia y ahora mismo esto está en una situación de control", ha detallado.

A este respecto, lo que preocupa es que la llama que avanza hacia "Pombriego y Voces", y advierte: "Las condiciones meteorológicas son malas a partir de las 13:00 horas en cuanto a vientos, que puede ser de hasta 40 kilómetros hora y, por tanto, habrá dificultades".

Un “torbellino de fuego” complicó la evolución del incendio

Recordando que se procedió a la evacuación de cerca de 800 personas de localidades como Voces, Carucedo, Yeres, Orellán y que esta mañana se estaba terminando el desalojo de Santalavilla y Llamas de Cabrera, ha explicado que solo se autorizan los regresos a las viviendas cuando está “absolutamente asegurada” la seguridad de los afectados.

Al respecto de la situación, ha explicado que el incendio que ayer sobre las 15:00 y 16:00 horas tenía una "buena perspectiva" de control se complicó por un episodio meteorológico "extraordinario" de "torbellino de fuego" que "desbarató el trabajo hecho" y que hizo que el propio dispositivo desplegado tuviera que realizar "fuego técnico para protegerse".

El incendio de Cabrera

Por su parte, tampoco ofrece buenas perspectivas el incendio de Llamas de Cabrera, que es donde se concentran la mayor parte del dispositivo, donde la orografía "compleja" que dificulta las labores de extinción. "Preocupa que pueda afectar al casco urbano de Llamas de Cabrera y Santalavilla", ha reiterado para confiar en que el operativo busque "una ventana de oportunidad" para que los bulldózer puedan "perimetrar", algo que no es fácil porque es zona de "alta montaña, matorral y monte bajo donde la llama asciende de forma rápido".

Por último, En Fasgar-Murias de Paredes, se ha asegurado "la parte sur" y el operativo trabaja para evitar que llegue a Palacios de Sil que es donde se dirige la llama. "No es fácil por la meteorología, la acumulación de incendios y la orografía", ha reiterado.