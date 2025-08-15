Javier Lambán, expresidente de Aragón, dedicó su vida al socialismo y al desarrollo de su tierra, manteniéndose activo políticamente hasta sus últimos días

Políticos reaccionan a la muerte de Javier Lambán: "Deja un vacío inmenso, pero su legado permanecerá vivo"

Javier Lambán ha fallecido hoy a los 67 años, expresidente del Gobierno de Aragón, a causa de un cáncer de colon diagnosticado en 2021, al que posteriormente se le sumó uno de hígado. Estaba casado y tenía una hija, y las enfermedades que no le impidieron seguir activo políticamente hasta sus últimos días.

Nacido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Lambán dedicó su vida a la política con un fuerte compromiso regionalista, defendiendo los intereses de Aragón y su identidad cultural dentro de España.

Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, Lambán combinó su pasión académica con la docencia en su pueblo natal antes de sumergirse de lleno en la política.

Su carrera política comenzó en 1983 como concejal del PSOE en Ejea de los Caballeros, desempeñando diversos cargos, incluido el de alcalde entre 2007 y 2014, y también presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1999-2011).

Fue secretario general del PSOE de Aragón desde 2012 hasta enero de 2025, liderando al partido durante más de una década.

Presidencia del Gobierno de Aragón

Lambán asumió la presidencia de Aragón en 2015, tras un acuerdo de investidura que le permitió liderar un gobierno progresista junto a Podemos, Chunta Aragonesista, e Izquierda Unida. Durante su primer mandato, destacó por la defensa de los servicios públicos, especialmente educación y sanidad, y por la recuperación de los bienes del monasterio de Sijena depositados en Cataluña.

En 2019 fue reelegido y tuvo su segunda legislatura gracias a los votos favorables de Podemos-Equo, Chunta Aragonesista, Partido Aragonés (PAR) e Izquierda Unida.

En 2021 hizo público que padecía cáncer de colon, aunque continuó ejerciendo su cargo con normalidad hasta 2023, cuando en las elecciones autonómicas se quedó sin posibilidad de ser investido presidente de Aragón, debido a que el PP y Vox sumaban la mayoría absoluta necesaria para gobernar.

Sus principales logros

Durante estos años favoreció un clima social y económico que atrajo a gigantes como AWS, Microsoft o Blackstone, allanando el camino para que la comunidad recibiera en los últimos años inversiones millonarias que la situaron entre las más dinámicas de Europa.

Entre sus logros destacan la construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz, la renovación de la estación de Canfranc y el impulso a la autopista ferroviaria Plaza-Algeciras. Pese a gestionar las secuelas de la crisis de 2008 y la pandemia, redujo el paro en más de un 40%. Su etapa también dejó sombras como la escasa promoción de vivienda pública y el fallido proyecto olímpico junto a Cataluña para 2030.

Últimos años en la política

Tras dejar la presidencia de Aragón, Lambán ejerció como senador por designación autonómica hasta enero de este año, cuando dimitió y puso fin a una trayectoria política de cuatro décadas.

Hasta el final se mantuvo crítico con algunas decisiones de su propio partido y del Gobierno central, especialmente en relación con los acuerdos con el independentismo catalán. Hace apenas unos días, a través de X (antes Twitter), pedía un "cambio integral" en el PSOE para evitar futuros fracasos electorales.