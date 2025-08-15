El expolítico socialista sufría un cáncer de colon desde 2021

Javier Lambán reveló en sus memorias que también padecía esclerosis múltiple

El expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha fallecido este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

"Huella imborrable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de Javier Lambán, que fuera presidente de Aragón durante dos legislaturas, y ha destacado la "huella imborrable" que han dejado "su trayectoria y compromiso.

"Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

El presidente del Gobierno termina su mensaje trasladando sus condolencias a su familia y seres queridos.