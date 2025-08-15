Candela Hornero 15 AGO 2025 - 15:50h.

Pedro Sánchez, Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso, entre otros, han expresado su pesar por la muerte de Javier Lambán

Han destacado su compromiso con Aragón y su trayectoria política

La noticia del fallecimiento de Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, ha provocado numerosas reacciones de los políticos españoles en la red social X (antes Twiter). Lambán, de 67 años, ha fallecido tras un cáncer de colon diagnosticado en 2021, manteniéndose activo políticamente hasta sus últimos días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su pesar por la pérdida y ha destacado la trayectoria y el compromiso de Lambán que dejan "una huella imborrable". También ha trasladado sus condolencias a la familia del político aragonés.

Entre los primeros en reaccionar ha sido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y compañero de Lambán en la oposición a Sánchez dentro del PSOE, quien destacó la honestidad, coherencia y capacidad intelectual de Lambán. García-Page señaló que su fallecimiento deja "un vacío inmenso" y trasladó su pésame a familiares y amigos.

Pilar Alegría, quien recientemente asumió la Secretaría General del PSOE en Aragón, subrayó el amor de Lambán por su tierra y su compromiso con los aragoneses, afirmando que permanecerá "siempre en nuestra memoria" y enviando su cariño a la familia.

Por su parte, líderes del PP también mostraron su respeto. Isabel Díaz Ayuso aseguró que apreciaba mucho a Lambán tanto en lo político como en lo personal y añadió: "Le echaremos de menos".

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón desde 2023 y del Partido Popular de Aragón, calificó a Lambán como un "socialista honrado, honesto y ejemplar" que siempre priorizó Aragón y sus ciudadanos, y trasladó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.