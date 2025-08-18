TardeAR 18 AGO 2025 - 17:43h.

Tras repasar la última hora de los graves incendios que azotan España, ‘Tardear’ entrevistaba en directo a Ignacio Ortega, experto en catástrofes y situaciones de emergencia

Vecinos de Palencia denuncian un abandono total tras los incendios: “Han dejado morir a nuestro pueblo”

Tras repasar la última hora de los graves incendios que azotan España, el experto en catástrofes y situaciones de emergencia Ignacio Ortega, de la Escuela Española de Supervivencia, advertía en 'Tardear’ que España carece de la preparación suficiente para hacer frente a desastres naturales como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.

“España no está preparada, ni siquiera un 5%”, aseguraba Ortega, subrayando que la falta de prevención y de planes específicos en cada municipio es uno de los principales problemas. Según explicaba, la responsabilidad no puede recaer únicamente en las administraciones, sino también en los propios ciudadanos, que deberían ser más conscientes de los riesgos a los que se exponen.

El especialista recordaba que la mejor forma de supervivencia es “la que no se tiene”, es decir, evitar que la catástrofe llegue a poner en peligro vidas o bienes. Para ello, considera fundamental establecer planes de prevención adaptados a cada territorio, desde la limpieza de maleza en viviendas rurales hasta la creación de cortafuegos en zonas forestales.

Ortega también señalaba la falta de recursos disponibles cuando los incendios u otros desastres se producen de forma simultánea en diferentes puntos del país:

“No hay bomberos para tanto. Estos eventos suceden casi siempre de golpe y los servicios de emergencia no dan abasto”, advirtió.

En cuanto al papel de la ciudadanía, destacaba la necesidad de formación básica en supervivencia y autoprotección. Desde la Escuela Española de Supervivencia, Ortega y su equipo imparten cursos desde hace más de 20 años, y en los últimos tiempos han notado un aumento significativo del interés por parte de familias y particulares.

“Enseñamos a la gente a identificar los riesgos de su entorno y a prepararse para ellos, porque hay muchos factores que no se pueden prever y, cuando suceda, hay que estar listo”, explicó.

El experto concluía que, aunque la coordinación institucional es esencial, la prevención y la preparación individual son claves para reducir el impacto de futuras emergencias.