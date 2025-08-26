Europa Press 26 AGO 2025 - 07:24h.

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que detalla la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma

La tutela de los menores migrantes no acompañados pasará a cada comunidad autónoma

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha avisado que las comunidades gobernadas por el Partido Popular tendrán que cumplir con la ley en el reparto de menores migrantes no acompañados y, por lo tanto, "no se pueden negar".

El Ejecutivo aprobará este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger, según han confirmado fuentes ministeriales.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press, el ministro ha criticado que los consejeros del PP --menos Ceuta-- no hayan acudido a las conferencias sectoriales de Infancia y votaran en contra de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

"El Partido Popular aquí no ha tenido criterio Estado. Ha tenido un criterio exclusivamente de dañar al Gobierno de España, incluso a Canarias, Ceuta y Melilla, donde ellos gobiernan", ha reprochado Torres, quien ha defendido que las comunidades cuentan con espacios para acoger a los 4.000 menores de Canarias. "Mañana comenzaremos con algo justo, solidario y que respeta los derechos del menor. El PP tendrá que explicar por qué está en contra", ha añadido

En este contexto, el ministro ha explicado que la tutela de los menores pasará a la comunidad autónoma acogente, "porque eso está claramente en la ley y no se puede negar". "Sería incumplir la legislación", ha apuntado.

La prohibición del rezo musulmán en Jumilla

Por otra parte, Torres ha confirmado que el Gobierno de España irá al Tribunal Constitucional (TC) si el Ayuntamiento de Jumilla no responde al requerimiento por la moción aprobada para impedir el rezo musulmán en instalaciones deportivas, recordando al consistorio que tienen hasta el 11 de septiembre para contestar.

El ministro ha explicado que aquel acuerdo entre PP y Vox vulnera la Constitución, por lo que irán a "los procedimientos que corresponden" para "dejar sin efecto un acuerdo inconstitucional, que va en contra de la libertad que está incluida" en la Carta Magna.

"Espero que antes del 12 de septiembre tengamos respuesta. Ese acuerdo no cabe en la Constitución, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de expresión, tenemos espacios públicos a disposición de todos los ciudadanos. Y aquí no se puede señalar por raza, por condición a las personas. Estamos en un país democrático y la democracia tiene, por suerte, estos pilares fundamentales bien anclados", ha reiterado.