Robles reprocha a Feijóo por pedir medios extraordinarios durante los incendios

Margarita Robles afirma que la UME seguirá en Galicia "el tiempo que sea necesario" para luchar contra los incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que varias autonomías gobernadas por su partido pidieran al Estado en la noche del 15 de agosto medios en "cantidades increíbles" contra el fuego, pese a que ya estaban trabajando de forma "absolutamente coordinada".

Robles ha acudido al Senado a petición del PP y ha iniciado su comparecencia proyectando durante 50 minutos vídeos de las intervenciones del Ejército contra el fuego desde el pasado 7 de julio y haciendo una detallada cronología de las activaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME): 41 hasta el viernes 22 de agosto, junto al despliegue de 5.600 efectivos y mas de 2.000 medios de todo tipo, ligeros y pesados.

Además, ha destacado lo ocurrido el 15 de agosto, cuando después de que Feijóo pidiese refuerzos del Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Xunta de Galicia, Extremadura y Castilla y León enviaron mensajes a partir de las 20.42 horas pidiendo más medios.

Robles ha calificado de sorprendente que esas tres comunidades, con cuyos equipos técnicos se estaba trabajando de forma coordinada, pidiesen medios en abstracto, sin listados concretos, que contenían elementos ya desplegados, como maquinaria pesada o drones con visión nocturna.

Critica las solicitudes tardías de medios

La titular de Defensa ha señalado que los consejeros de las comunidades afectadas por los incendios "han sufrido, lo han pasado mal", han tenido que tomar decisiones difíciles y han visto cómo "viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido", y les piden medios a las once de la noche, cuando ellos y sus técnicos estaban haciendo bien su trabajo.

El jefe del Estado mayor de la UME se reunió con estas comunidades tras su petición, de cara a desplegar medios, algunos de los cuales "nunca se pusieron en funcionamiento", como quince puestos de mando avanzado, mientras que en Castilla y León se puso avituallamiento para doscientas personas y solo fueron veinte y dos turistas.

Tras los reproches de Feijóo, que ha acusado a Defensa de llegar tarde, la ministra ha recordado que con la normativa actual "el Ejército no actúa de oficio", sino que "son las comunidades autónomas las que tienen que pedir la intervención del Ejército", aunque ella no tiene inconveniente en que esa normativa se cambie.

También ha abogado por dejar tomar decisiones a los técnicos, que son los que saben y a quienes ha elogiado por volcarse y hacer todo lo que estaba en su mano.

Elogios a Aragón y Andalucía y reproches a Madrid

Además, al destacar la rápida intervención de la UME, ha dicho que solo es posible con preparación y planificación, que se lleva a cabo durante todo el año, y ha avisado de que "cuando solamente uno se acuerda del fuego en los momentos que se produce, las cosas no funcionan".

En ese sentido, ha elogiado el trabajo que en esa materia hacen Aragón y Andalucía, al tiempo que ha dejado críticas para otras autonomías.

Por ejemplo, ha reprochado que autoridades de la Comunidad de Madrid no felicitasen a Diego Santillana, el militar de 21 años que, fuera de servicio, asistió a Mircea, el hombre rumano que falleció en el fuego de Tres Cantos y al que se va a reconocer con una cruz al mérito militar con distintivo blanco.

En los últimos 20 años, los militares de la UME no habían visto "nada igual" a los incendios de este verano, de sexta generación, con viento y calor que no bajaba, un fuego que "va a ser así" y ante al que hay que prepararse, ha recalcado la ministra.