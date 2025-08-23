La tensión entre el Gobierno y la oposición se ha intensificado en plena campaña de reproches mutuos por los incendios

Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizado el incendio de Larouco, en Ourense, el mayor de la historia de Galicia

El fuego político no da tregua mientras se combate el de los montes. Mientras los incendios forestales comienzan a estabilizarse en varios puntos del país, el fuego cruzado en el ámbito político no muestra señales de apagarse. El Gobierno se muestra optimista, aunque con cautela, y advierte que no se puede "bajar la guardia", como apunta Virginia Barcones, directora general de Protección Civil.

A pesar de que las llamas han sido controladas en muchas zonas, la vigilancia continúa. Lo que parece que no va a apagarse nunca es el fuego político. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, lamenta que "desgraciadamente lo que no evoluciona tan favorablemente es la incontinencia verbal del PP". Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace un llamamiento a la cooperación: "Cuando trabajamos todas juntas en algo que es tan importante como la extinción de los incendios, somos mucho más fuertes". Sin embargo, este llamamiento cae en saco roto.

El fuego político tras los incendios

La tensión entre el Gobierno y la oposición se ha intensificado en plena campaña de reproches mutuos. “Con Sánchez y estos siete años en el Gobierno, incompetencia absoluta”, acusa Cuca Gamarra desde el Partido Popular, que critica la supuesta falta de renovación de medios, el bajo grado de ejecución de los fondos europeos y la reducción —afirman— del 40% de la flota aérea de extinción.

Desde Moncloa lo desmienten tajantemente: aseguran haber incrementado el presupuesto en un 29% y destacan un refuerzo operativo sin precedentes. Además, insisten en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por el cambio climático, aunque reconocen que, por ahora, no hay visos de que prospere.

En este contexto, algunos señalan que estas acusaciones no son más que una "cortina de humo" en medio del clima político cada vez más encendido.

Lo único en lo que parece haber consenso, al menos por ahora, es en el reconocimiento a quienes siguen luchando, día y noche, contra el fuego real: los equipos de extinción, a los que todos —Gobierno y oposición— han felicitado públicamente.

Los que verdaderamente luchan contra el fuego

Entre los que trabajan sin descanso para contener el avance del fuego está el 43 Grupo del Ejército del Aire. Más de un centenar de pilotos, técnicos y mecánicos forman parte de este dispositivo esencial.

Desde el aire, sus maniobras —en ocasiones casi imposibles y de altísimo riesgo— permiten reducir la altura de las llamas para facilitar el trabajo de los equipos terrestres. Su labor es especialmente delicada al recargar agua en embalses, ríos o incluso en playas concurridas por bañistas.