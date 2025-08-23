Logo de InformativosInformativos
Margarita Robles afirma que la UME seguirá en Galicia "el tiempo que sea necesario" para luchar contra los incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sigue de cerca la evolución de los incendios forestalesEP/Archivo
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la operación Centinela Gallego seguirán desplegadas en territorio gallego el tiempo "que sea necesario" para continuar su lucha contra la oleada de incendios forestales.

Así lo ha detallado este sábado tras visitar la base General Morrillo, en el municipio pontevedrés de Vilaboa, donde ha estado acompañada por la consejera de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

"Tanto la operación Centinela Gallego como la presencia de la UME va a estar en Galicia el tiempo que sea necesario hasta que, no solo cuando se hayan extinguido los incendios, sino que, de alguna manera, podamos respirar un poco más tranquilos", ha asegurado Robles.

