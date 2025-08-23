El portavoz del PSOE, Patxi López, ha lamentado que la única aportación del PP haya sido su "obsesión" por echar a Pedro Sánchez

Los políticos siguen avivando el fuego tras las labores de extinción de los incendios que han asolado a gran parte de España

Compartir







El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado que, frente a los incendios que han afectado a España en los últimos días, la única aportación del PP haya sido su "obsesión" por echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Este es el nivel político del Partido Popular. Esta es la gran aportación a nuestro país que está haciendo el Partido Popular desde hace años. Le da igual lo que le pase a los ciudadanos y a las ciudadanas. Su única obsesión es echar a Pedro Sánchez", ha expresado en un vídeo compartido este sábado en las redes sociales del PSOE.

Lamenta que la "incontinencia verbal del Partido Popular" "no evoluciona favorablemente"

Para López, las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP han estado rodeadas de "la seña de identidad" del partido como es "la mentira y el insulto", como la acusación de que no se han desplegado los fondos europeos para prevención de incendios.

Ante esto, el portavoz socialista ha asegurado que hasta 235 millones de euros de los fondos europeos han ido directamente a las Comunidades Autónomas para que invirtieran en prevención y en combate a los incendios y 149 millones han ido a mejorar todo lo que tiene que ver con las operaciones aeronáuticas de combate a los incendios.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez anuncia una comisión interministerial de cambio climático

Así, pese a la evolución "favorable" de los incendios, López ha lamentado que "lo que no evoluciona tan favorablemente" es la "incontinencia verbal del Partido Popular", al que ha acusado de aportar "cero" utilidad pero "bronca, toda la que haga falta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Y, mientras tanto, el Gobierno poniendo en marcha los primeros decretos para ayudar a los afectados por los incendios. Esta es la diferencia entre unos y otros y es una diferencia abismal", ha reflexionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Comparecencias de ministros en el Senado

Respecto a las comparecencias de varios ministros, previstas para la próxima semana en el Senado y a petición del Partido Popular, López ha señalado que al PP "solo le importa el ruido que puedan hacer con esas comparecencias".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Como colofón, piden las comparecencias de todos los ministros y ministras habidos y por haber. (...) Si de verdad les importara la realidad y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas", ha añadido.