El reparto de menores de Canarias ha provocado una nueva guerra entre el Gobierno y las comunidades autónomas

Polémico reparto de menores migrantes: el PP lo apoya, pero Junts "se planta"

Compartir







Ya está todo preparado para el reparto de menores migrantes desde las islas Canarias. El Ejecutivo lo tiene claro, pero las comunidades autónomas no lo tienen tan claro. Baleares pide la situación de contingencia por ser uno de los territorios más castigados por la migración, y el Gobierno amenaza a los varones del Partido Popular que rechacen a los menores. Marga Prohens, presidenta de las Islas Baleares, es solo una de los 11 presidentes autonómicos que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional. Una nueva guerra abierta entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Fernando Clavijo, presidente de Canarias, que explica la contingencia migratoria que ha activado para resolver el problema migratorio que sufre Canarias: "Va a depender de la diligencia del Gobierno de España y de la diligencia de las Comunidades Autónomas, que tendrán que recibir a estos menores. Tras más de un año de negociaciones con diferentes grupos políticos, apelando a esa solidaridad de las Comunidades Autónomas, el Estado tenía que aplicar. Al final hemos tenido que ir a esta modificación legislativa y, una vez que la capacidad de la comunidad es superada 3 veces, pues entra el mecanismo de distribución para el exceso de menores que tendríamos en Canarias, y para todos aquellos que vayan llegando en un plazo de 15 días tendrán que ser asignados por la Policía a una Comunidad Autónoma".

Fernando Clavijo: "El matonismo lo aplican ellos, cuando no estás respetando los tratados internacionales de los niños que viajan solos"

También comenta el número de menores que tendrían que abandonar Canarias e ir a otra comunidad autónoma: "Si multiplicamos por 3 los 737, estaríamos hablando de 2.300, pues tendrían que salir 3.000 menores de Canarias".

Clavijo responde a los que consideran el reparto un "matonismo": "El matonismo lo aplican ellos, cuando no estás respetando los tratados internacionales de los niños que viajan solos, cuando se usan a los menores como arma política".