Los servicios jurídicos del PP estudian el cambio legislativo necesario para disolver las Cortes si el Gobierno no logra aprobar Presupuestos dos años seguidos

El PP insta a Pedro Sánchez a presentar los PGE antes de junio: "Es una obligación constitucional"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado este lunes una reforma legal que obligue al Gobierno de turno a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones si acumula dos prórrogas presupuestarias, una propuesta "de sentido común" dirigida a "poner coto" al "disparate" que supone no tener cuentas aprobadas.

"Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario presupuestario en el que estamos, de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones", ha anunciado en una comparecencia desde Aranjuez (Madrid) tras la reunión del Comité de Dirección del partido en el inicio del nuevo curso político.

El líder 'popular' ha argumentado que si un Ejecutivo "no tiene respaldo suficiente" y "continuado" para aprobar las cuentas, "no puede seguir" adelante y "todavía menos arrogarse el derecho a modificar las cuentas del Estado sin haberlas aprobado previamente", en alusión al Gobierno de Pedro Sánchez.

Críticas a la reunión entre Illa y Puigdemont

En su camparecencia ante los medios, Feijóo, ha desdeñado la intención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de reunirse con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, alertando de que el socialista catalán "tampoco es de fiar" y preguntándose si "pretende sustituir" al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como interlocutor.

Así se ha pronunciado Feijóo en una rueda de prensa desde Aranjuez (Madrid) después de reunir al comité de dirección del PP sobre la cita que mantendrán Illa y Puigdemont en Bruselas.

"Supongo que todos los españoles se están dando cuenta de que Illa tampoco es de fiar, que al final también miente", ha proclamado Feijóo, que ha denunciado que "nada de esto se hace en nombre de los españoles" y "ni siquiera de los que han votado al PSOE".

Con todo, Feijóo ha sugerido que Illa "pretende sustituir" a Santos Cerdán como interlocutor de Puigdemont, por lo que se ha mostrado "atento" a los próximos días. "Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se convierta en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al estado de las autonomías", ha denunciado.

