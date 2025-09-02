El Ejecutivo con la quita de la deuda a la CCAA busca allanar el camino para aprobar los presupuestos generales para 2026 con el apoyo de ERC

Los beneficios de la condonación de deuda en el resto de las comunidades autónomas

El Consejo de Ministros aprobará este martes la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 85.000 millones de euros, una demanda de ERC al Gobierno. Las comunidades del PP han mostrado su rechazo a la decisión del Ejecutivo al considerar que es una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ya había adelantado el pasado viernes que el Consejo de Ministros aprobaría el mecanismo para la quita de deuda, de forma que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de todos los territorios, sin incluir al País Vasco y Navarra, ya que no forman parte del sistema de financiación de régimen común.

Se trata de un compromiso incluido en el acuerdo de investidura con ERC, que obtuvo en febrero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde doce comunidades autónomas gobernadas por el PP protagonizaron un plante a Montero en el Ministerio de Hacienda. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende también allanar el camino para aprobar los presupuestos generales para 2026.

El Gobierno no entiende el rechazo del PP: "No tienen argumentos"

Los cálculos del Gobierno son optimistas y aseguran que las autonomías podrían ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses, por lo que, en palabras de la ministra de Hacienda, las comunidades "no tienen argumentos para renunciar" a dicha quita.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recriminó este lunes, durante la apertura del nuevo curso político, que los socios parlamentarios de Pedro Sánchez puedan alcanzar pactos a modo de "chantaje", lo que puede "mantener la agonía" del Gobierno esta legislatura.

"Es una trampa y es una mentira, la deuda no desaparece, la deuda se mantiene, y lo único que ocurre es que vamos a pagar todos los españoles la mala gestión de los gobiernos independentistas", ha reivindicado Feijóo la posición de los populares. El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha sido muy crítico con la condonación y la considera "un negocio ruinoso para Galicia" y que solo va a tener "efectos nocivos".

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, por su parte, argumenta que "no se le perdona ninguna deuda a nadie; lo que se hace es que la deuda que tienen algunas comunidades autónomas mucho más endeudadas que Aragón" se reparta "entre todos los españoles" para que algunos territorios paguen más.

Gonzalo Capellán (La Rioja) tampoco la va a aceptar al considerar que genera un Estado "asimétrico" con "privilegios" económicos para algún territorio por intereses políticos, mientras que desde el Gobierno de Extremadura se lamentan que Sánchez siga usando cuestiones como la condonación o una "financiación singular para Cataluña" para "mantenerse en el poder".

El Gobierno cree que el PP aceptará

Al contrario de lo que sostiene el PP, el Gobierno argumenta que la condonación, que deberá ser aprobada por las Cortes, no incluye ningún tipo de privilegio para Cataluña ni agravio alguno al resto y ve "difícil" que las comunidades del PP no la acepten.

En este sentido, entre los barones socialistas a favor, el presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió el lunes que "la mayoría de las comunidades que hoy dicen no" a la condonación de la deuda "mañana la van a aceptar, empezando por Andalucía que es la más beneficiada de todas".