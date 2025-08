"Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta", asegura Santos Cerdán

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: "No he hecho nada de lo que dice la UCO".

"Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad", ha dicho el martes en una entrevista de 'La Vanguardia' --mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados-- recogida por Europa Press.

Ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él: "Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta".