24 horas antes de su entrevista con 'El Precio De', Carolina Perles sufrió un robo en su domicilio

Carolina Perles, exmujer de Ábalos, rompe su silencio este lunes en 'El Precio de...': “Probablemente, el testimonio que más tema él sea el mío”

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, rompe su silencio en ‘El Precio de…’ en su estreno en Telecinco este lunes 8 de septiembre. El programa nos muestra un avance de sus declaraciones en las que habla de la presión que ha sufrido, de cómo empezó a sospechar, del dinero que

"Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado"

“Probablemente, el testimonio que más tema José Luis Ábalos, sea el mío”, dice Carolina Perles en ‘El precio de la corrupción’, título de la primera entrega del programa. Al parecer, lleva “desde el primer día” diciéndole que no hable, pero ha decidido romper su silencio: “A él le tienes que hacer caso sí o sí y, si no le haces caso, ya se busca la manera de complicarte la vida”.

“Ábalos no me ha arruinado la vida, pero lo ha intentado, estoy en recuperarme yo y en recuperar mi vida”, confiesa Carolina, que nos explica que descubrió “muchas páginas X” y también “carpetas de chicas”, con lo que sufrió una grave decepción: “Yo senté un día a mis hijos y les dije perdonad por haberos elegido a este señor de papá”.

“Al poco tiempo, oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera, yo no cogí ese coche jamás, muy poco, pero sola nunca”, aseguraba Carolina, que luego decía: “Me dijo que ellos, cuando querían fastidiar a alguien, les amargaban la vida de tal manera que ellos mismos quisieran desaparecer”.

"Me dijo que cómo me iba a ir como una emigrante fracasada"

Carolina Perles y José Luis Ábalos estuvieron juntos casi 20 años y tienen dos hijos en común, pero tras lo ocurrido, decidió dejarle: “Digo de irme y me dice que cómo me voy a ir, que cómo me voy a ir como una emigrante fracasada, esa frase se me quedó clavada”.

“¿Dónde está el dinero?”, le preguntaba Santi Acosta y Carolina no daba una respuesta clara: “Que miren su pasaporte porque, después de dejar de ser ministro, creo que no ha parado de viajar”.

En determinado momento, Carolina dice haber encontrado “un sobre” y relata que le sorprendía “que él económicamente se lleve tanto dinero encima” dado que además “quien paga todo es Koldo, cuando he ido con ellos, el que paga todo es Koldo”. Pero ¿Llevaba Koldo dinero en efectivo para pagar las facturas? Carolina no le veía pagar, pero afirma que dinero sí llevaba.

También le llamó la atención encontrar “unas pastillitas azules”, tuvo que buscar en internet para qué servían y, al volver, “ni está la pastilla ni el dinero”.

Carolina también nos habla de las llamadas que Ábalos habría recibido del presidente: “Presencié una llamada donde el presidente le dijo a José que qué pasa que si iba por libre. El presidente le llamaba prácticamente todos los días, a diario”.

El robo que sufrió la hija de Carolina Perles

El 28 de julio de 2025, un día antes de la entrevista del programa con Carolina, sufrió un robo en el domicilio de su hija: “Al llegar al domicilio de mi hija, estaban todas las luces encendidas, las persianas bajadas y la casa revuelta. Habían hecho un registro, faltan ordenadores, un móvil, cámara de fotos y, sin embargo, hay televisores y muchas otras cosas que no han tocado nada”, narraba Carolina, a la que no le parece “ni una casualidad ni un robo común”.

Cuando confesaba que lleva asustada “mucho tiempo”, recibía una llamada de la policía, que le citaba para realizar la inspección de la policía científica y las cámaras del programa le acompañaron.