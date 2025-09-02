telecinco.es 02 SEP 2025 - 11:01h.

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos durante casi 20 años, cuenta todo lo que vivió junto al exministro en el estreno de ‘El Precio de…’ el próximo lunes 8 de septiembre en Telecinco

Telecinco busca el precio de la verdad en 'El precio de...', un nuevo programa presentado por Santi Acosta

El nuevo formato conducido por Santi Acosta que combina el género del documental, la entrevista y el debate en plató para aportar informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto de la mano de sus protagonistas con testimonios y documentos inéditos e imágenes exclusivas, llegará a la cadena el próximo lunes 8 de septiembre en prime time.

Su primera entrega, titulada ‘El Precio de la Corrupción’, incluirá la emisión de un documental dirigido por Santi Acosta y Nuria Escribano con el revelador testimonio durante más de 16 horas de grabación de Carolina Perles en torno a su experiencia y vivencias durante casi dos décadas junto al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento del Gobierno de España.

Sus impactantes declaraciones, claves para entender y arrojar luz en torno al caso Ábalos, la presunta trama de corrupción más importante de los últimos años en nuestro país, irán acompañadas del testimonio de Víctor de Aldama y de las informaciones de los periodistas de investigación más relevantes de nuestro país que están siguiendo el caso: Esteban Urreiztieta, Ketty Garat, Alejandro Entrambasaguas, Javier Chicote e Irene Tabera.

“Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío”. Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, con quien mantuvo una relación de casi 20 años y con el que tiene dos hijos en común, será la gran protagonista del estreno de ‘El Precio de…’, nuevo formato conducido por Santi Acosta que Telecinco emitirá el próximo lunes 8 de septiembre en prime time.

Producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y Nivaria Océano, el formato, que combina géneros como el documental, la entrevista y el debate en plató, tiene como objetivo aportar nuevas informaciones exclusivas y analizar noticias de gran impacto para la sociedad dando voz a sus protagonistas para ofrecer testimonios inéditos y documentos e imágenes nunca antes vistas.

Cada nueva entrega incluirá el estreno de un documental con información y testimonios claves y exclusivos obtenidos gracias a la labor periodística y de investigación del equipo del programa, que se verá complementado por un debate posterior con las aportaciones y valoraciones de diferentes figuras expertas sobre el asunto.

Carolina Perles toma la palabra

Han sido más de 16 horas de grabación en dos jornadas de trabajo que centrarán toda la atención del estreno de ‘El Precio de la Corrupción’, título de la primera entrega del formato en la que Carolina Perles toma la palabra para ofrecer un testimonio de gran impacto político y social en el que relata con todo lujo de detalles sus experiencias y vivencias junto al que fuera ministro de Fomento del Gobierno de España y mano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista.

Sus palabras serán claves para el objetivo del programa: entender y arrojar luz, a través de sus testigos, en torno al caso Koldo o caso Ábalos, la presunta trama de corrupción más importante desde el punto de vista político y mediático de los últimos años en nuestro país. ¿Cuál será el precio de todo este escándalo para sus protagonistas?

El documental también contará, entre otras, con las aportaciones de figuras vinculadas al caso, como el supuesto intermediario Víctor de Aldama, así como de los periodistas de investigación más relevantes que están llevando a cabo un seguimiento de la trama: Ketty Garat, especializada en la cobertura del Gobierno y del PSOE en The Objective; Esteban Urreiztieta, subdirector y Jefe de Investigación de El Mundo; Javier Chicote, jefe de Investigación de ABC; Alejandro Entrambasaguas, periodista de Investigación de El Debate; e Irene Tabera, responsable de Investigación y Tribunales en OK Diario.

Además de estas figuras, ‘El Precio de la Corrupción’ contará para su debate en el plató con otros expertos para analizar y valorar las imágenes y el contenido del documental.