Santi Acosta, sobre la investigación del caso Ábalos: "El espectador va a ver lo que jamás imaginaría"

El presentador adelanta en exclusiva cómo será 'El precio de la Corrupción', la primera entrega del nuevo formato de Telecinco que mezcla documental, entrevistas y debate en plató con testimonios y material inédito

Carolina Perles, exmujer de Ábalos, rompe su silencio este lunes: “Probablemente, el testimonio que más tema él sea el mío”

Telecinco estrena el próximo lunes 8 de septiembre en prime time 'El precio de...', la primera entrega de su nuevo formato de investigación. El espacio, conducido por Santi Acosta, combina documental, entrevistas y debate en plató para aportar información inédita, testimonios exclusivos y análisis sobre los casos que marcan la actualidad.

Su primera entrega, titulada ‘El Precio de la Corrupción’, no podía ser más reveladora: el caso Ábalos, con el testimonio de Carolina Perles, exmujer del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, que rompe su silencio tras casi 20 años de relación y se convierte en la gran protagonista del estreno.

En la corrupción el coste es la caída de Ábalos y las vidas de muchas mujeres

En exclusiva para esta web, Santi Acosta nos ha contado lo que el espectador podrá ver en el debut del programa. El periodista asegura que la elección de este caso no es casual y que el testimonio de Perles mostrará situaciones inéditas que nadie imaginaría vivir en primera persona: "En la corrupción el precio que pagas es enorme". Según explica, lo interesante no es solo lo que ocurrió en términos políticos, sino el impacto que tuvo en quienes estuvieron alrededor, en las vidas que quedaron marcadas para siempre.

El presentador también subraya la potencia narrativa de un formato que no se limita a un único género. 'El precio de…' mezcla documental, entrevistas y debate en plató para ofrecer un producto completo: el documental recoge la investigación y los testimonios más crudos; la entrevista aporta el matiz humano y personal; y el debate sirve para detenerse en los detalles que pueden pasar desapercibidos, con voces expertas que ayudan a entender el alcance de las revelaciones.

El precio oculto de la corrupción

Acosta insiste en que el programa no solo pone el foco en los hechos, sino en las consecuencias personales y familiares que arrastra la corrupción. Habla de caídas políticas, de vidas marcadas y de esa "pena de telediario" que sufren incluso quienes resultan inocentes. Definir 'El precio de…' en pocas palabras no le resulta complicado: "No has visto nada igual antes". Y afronta este regreso al prime time con entusiasmo, aunque también con la tranquilidad de estar arropado por un equipo de investigación "de primer nivel".

Presentado hoy en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, Acosta confiesa que llevar allí el formato ha sido un privilegio y uno de los momentos más ilusionantes de su carrera: "El FesTVal es la gran cita de la televisión en España y representar este proyecto ha sido una experiencia enorme".

Todo esto nos lo ha contado a pocos días de un estreno que promete convertirse en uno de los más comentados de la temporada. Dale Play y no te pierdas sus palabras.