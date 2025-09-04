600 alumnos de dos centros de Massanassa y uno de Alfafar tendrán que esperar para iniciar las clases por los retrasos en la instalación de los barracones

La “vuelta al cole” más cara de la historia pone en riesgo la educación de miles de niños, niñas y adolescentes

ValenciaRepresentantes de las AMPAS y de sindicatos se han concentrado este lunes frente a la Conselleria de Educación para exigir la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y del conseller de Educación, José Antonio Rovira, por el retraso en inicio escolar que van a sufrir centenares de alumnos de centros afectados por la DANA.

Las clases están previstas que arranquen este lunes 8 de septiembre en la Comunidad Valenciana, pero 600 alumnos del CEIP Orba de Alfafar, el CEIP Lluís Vives de Massanassa y EI Ausiàs March de Massanassa, tendrán que esperar a finales de la semana para iniciar el curso. Los barracones que se están habilitando para reemplazar los centros afectados por las inundaciones todavía no han terminado de instalarse y presentan numerosas deficiencias que impiden a los niños volver al colegio.

Desde las Asociaciones de Madres y Padres consideran que "es intolerable que las clases no empiecen el día 8", afirma José Manuel Casermeiro, de FAMPA Valencia, que ha reiterado que "está prohibido que los niños empiecen las clases mientras siguen las obras".

Por su parte, desde la asociación de directores y directoras aseguran que las declaraciones del conseller Rovira restando a importancia a este hecho "reflejan lo poco que le importa el sistema educativo" y destacan la "inquietud" entre las familias ante la incertidumbre que están viviendo después de lo que han sufrido durante el último año.

Reconstrucción tras la riada

Coincidiendo con la protesta, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha comparecido en rueda de prensa para hacer un balance del inicio del curso. El conseller ha reconocido los retrasos que se han producido en los centros provisionales de Alfafar y Massanassa y que el curso comenzará en estos centros con unos días de retraso. No obstante, Rovira ha asegurado que "no hay ningún precedente en la Comunitat Valenciana del esfuerzo que se ha tenido que hacer para acometer la reconstrucción educativa. Un trabajo para el que han hecho falta medios humanos, gestión e inversión”. Rovira ha destacado que en la reconstrucción se han invertido 70 millones de euros, y se invertirán otros 70 millones.

De los 115 centros que resultaron dañados en mayor o menor medida por la riada, los únicos que retoman su actividad en instalaciones provisionales, por ser los que resultaron más dañados, son el CEP Lluís Vives y la EI Ausiàs March (Massanassa), CEIP Carme Miquel (Algemesí), CEIP Orba (Alfafar), IES Berenguer Dalmau (Catarroja), IES Alameda (Utiel), CEIP Blasco Ibáñez (Alginet) y CEIP L’Horta (Paiporta). El alumnado que pertenece a estos ocho centros, los más dañados, ascienden a 3.079 y estarán en barracones provisionales hasta que se construyen sus centros.