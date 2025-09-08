Exclusiva | Koldo responde a la exmujer de Ábalos: "Tendrá que demostrar lo que dice"

Koldo García responde a la exmujer de Ábalos que le acusa de pagar todo

José Luis Ábalos pide al juez la citación de su exmujer, ante la entrevista en exclusiva en Telecinco, e instantes después rectifica

Carolina Perles ha dado una entrevista que se emite hoy en "El precio de...", donde explica todas las situaciones que ha vivido junto a su exmarido José Luis Ábalos, pero también ha hablado sobre el que era la mano derecha de su exmarido, Koldo García, al que acusa de ser el que pagaba todo.

Tras las acusaciones de Carolina Prestes, exmujer de Ábalos, 'La mirada crítica' habla en exclusiva con Koldo García: "Referente a Carolina, repito que Leticia de la Hoz, la abogada, estaremos atentos al lunes a lo que estaba comentando. Ahora mismo, después de lo que ha dicho sobre mi persona el departamento jurídico está viendo la situación y bueno, tenemos la obligación de esperar y ver qué es lo que va a ocurrir. Pero tendrá que demostrar lo que dice".

Koldo García: "Yo estoy aportando todo lo que tengo para poderme defender de todas las injurias, insultos..."

También aprovecha para defenderse de lo que se dice de él en los medios de comunicación: "Tengo que decir también que hay ciertos medios de comunicación que bueno, creo que dicen que no tengo derecho ni siquiera a expresar o tener una pequeña pataleta. Pero bueno creo que está siendo bastante evidente que, el único que no está teniendo derecho absolutamente a nada y que le están destrozando, no con nada que haya hecho ilegal, sino, valorando la vida privada de una persona, creo que soy yo. Bueno creo que hay alguna persona más. Creo que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es valorar la noticia, y creo que la vida privada de nadie en este país es una noticia".

Además, habla sobre Claudia, exmiss Asturias: "Yo lo que tengo que decir de la señora Claudia, es que creo que la justicia tiene que actuar. Vamos a dejar que actúe la justicia y diga lo que tiene que decir. Creo que todo lo ha dicho tendrá que demostrarlo. Por ahora no ha aportado absolutamente nada. Que me está diciendo. Creo que los medios de comunicación están siguiendo esto de una forma irresponsable, porque sin aportar absolutamente nada no se puede crucificar a una persona de está manera. Está señora lo que está haciendo es estirar todo esto para recibir una retribución económica con mentiras y engaños".