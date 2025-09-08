Exclusiva | Leire Díez, sobre su implicación en el caso Koldo: "No tengo nada que ver"

'El programa de Ana Rosa' habla con Leire Díez el día que declara en el Senado

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado continúa su curso y este lunes ha contado con la comparecencia de Leire Díez, exmilitante del PSOE, citada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Díez está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, tras la publicación de unos audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios a cambio de información sensible sobre mandos de la Guardia Civil.

Antes de su intervención en el Senado, Leire Díez habló en exclusiva con 'El programa de Ana Rosa', donde negó cualquier relación con la financiación ilegal del PSOE: "Nada, no tengo nada que ver, igual que con la física cuántica, absolutamente nada. Yo lo que sí sé es que puedo decirle las cosas que tengo probadas, que es que el objeto de la investigación que hemos hecho durante mucho tiempo, es que se usan fondos reservados para hacer operaciones de un Gobierno en la lucha contra adversarios y enemigos, eso sí lo tenemos probado con documentación. Pero pruebas que afecten al PSOE no tengo nada y no tengo nada que ver"

Leire Díez: "De las causas que están judicializadas obviamente no puedo decir nada"

Leire Díez ha explicado si responderá a todas las preguntas que le hagan en el Senado: "De las causas que están judicializadas obviamente no puedo decir nada porque están judicializadas, pero habrá cuestiones que se me planteen que podré contestar".

Por último, Ana Rosa ha invitado a Leire Díez mañana a plató para que explique cómo ha ido su intervención en el Senado, a lo que Leire no ha dudado en aceptar: "Será un placer explicarme con tranquilidad".