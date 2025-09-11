El CIS da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre

El CIS da una estimación de voto del estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares

Cae la reducción de jornada laboral a 37,5 horas tras el 'no' de Junts, PP y Vox

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares.

La encuesta, a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre -tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión- eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

Caída en las expectativas de voto de Vox

También cae Vox, que se queda en el 17,3 % de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9 % seguido de Podemos, que logra el 4,3 %.

