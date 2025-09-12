Feijóo advierte de que si el gobernase, los migrantes que lleguen a España para trabajar y cumplir las leyes serán bienvenidos

Alberto Núñez Feijóo dice que a Pedro Sánchez "solo le mueve el miedo" por la corrupción y el presidente presume de Gobierno "limpio"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes de que si gobierna, los migrantes que lleguen a España para trabajar y cumplir las leyes serán bienvenidos, pero "el que no acepte las normas y el que no venga a trabajar, tendrá la puerta de salida".

Feijóo, que ha participado junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, en un acto de partido en Málaga, ha rechazado que se diga que hablar de inmigración "crispa" y ha defendido que es un asunto del que hay que tratar "para que no cundan los mensajes xenófobos".

Ha denunciado que se haga reparto de migrantes "como si fueran mercancía" y ha considerado que no hay que "acostumbrarse" a que España "sea al destino de inmigración irregular y mafias".

Feijóo habla de un cambio

En el tradicional acto del PP de Málaga en el que cocinan huevos fritos para iniciar el curso, Feijóo ha señalado que van a dedicarse a "preparar a España para el cambio" en los próximos meses y ha opinado que los ciudadanos no pueden acostumbrarse "a lo que está pasando".

Entre otras cuestiones, ha citado "que el fiscal general esté bajo fianza", que un número 2 de Sánchez esté en la cárcel y otro "delante del Supremo", o que la mujer del presidente haya tenido que volver al juzgado.

Ha expuesto que “no hay avance” en los presupuestos y que el Gobierno ha vuelto a tener “una sonora derrota” este miércoles en el Parlamento y ha manifestado que quien gobierna sin cuentas, sin mayoría y “atacando a los jueces”, lo que en realidad hace es “secuestrar la democracia, secuestrar la nación”.

Sobre María Jesús Montero

También ha tenido palabras para la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, a la que ha calificado como “la ministra el cupo independentista, de la subida récord de impuestos y que es incapaz de aprobar un presupuesto”. Además, ha avisado de que “hay que tener mucho cuidado visto cómo acaban los números dos del PSOE”.

Feijóo ha denunciado "el maltrato" a Andalucía y ha garantizado que antes de las próximas generales visitará la comunidad y hará "un contrato" de cinco compromisos que cumplirá si es presidente. El primero será la mejora del transporte ferroviario, un aspecto en el que ha criticado al ministro, Óscar Puente. Ha asegurado que del ministerio "saldrán los tuiteros y los puteros" y se gestionar´"con servidores públicos y gente que sepa de redes ferroviarias.

Ha afirmado que habrá un sistema de financiación justo que equipare a Andalucía a la media de las comunidades, la reclamación más importante que está haciendo el Gobierno de Juanma Moreno. Además, ha dicho que habrá un pacto nacional del agua y que "habrá agua en Andalucía", necesaria para el turismo, la actividad económica y el sector agroalimentario.

También se incrementarán las plantillas y medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para hacer frente al aumento de población y a las mafias", y se dará cuenta cada tres meses de cómo avanzan las infraestructuras necesarias en la comunidad, ha prometido.