El presidente de EEUU ha explicado que no está contento con el incidente en Polonia que ha provocado una escalada militar en la región

Tensión por las maniobras de Rusia y Bielorrusia en la frontera con Polonia: la OTAN reacciona

El presidente de Estados Unidos le quita hierro a la intrusión de una veintena de drones rusos en territorio de Polonia. Donald Trump ha valorado este jueves que "pudo haber sido un error", aunque ha mostrado su rechazo a lo ocurrido.

"Pudo haber sido un error. Pero de todas formas no me alegra nada que tenga que ver con toda esa situación. Esperemos que termine", ha dicho en declaraciones a la prensa mientras salía de la Casa Blanca para dirigirse a la ciudad de Nueva York.

Polonia derribó el miércoles varios drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa Rusia aseguró que su oleada de ataques contra Ucrania "no incluía objetivos en territorio polaco". "No había objetivos planeados para su destrucción en territorio polaco. El máximo rango de vuelo de los drones rusos usados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no excedía los 700 kilómetros", dijo, sin dar explicaciones sobre la entrada de los aparatos en Polonia.

La escalada militar llega a máximos entre Rusia y los miembros de la OTAN

El incidente ha provocado una escalada militar en los miembros de la OTAN y a su vez en Rusia y Bielorrusia que han anunciado el inicio inmediato de maniobras en la frontera con Polonia. La tensión está llegando a máximos que no se veían desde la II Guerra Mundial y que invocan el fantasma de un conflicto bélico.

El primer ministro polaco Donald Tusk ha reclamado el apoyo de la UE y de la OTAN, de la que forma parte y ha invocado el artículo 4 de la OTAN. Creemos que Rusia está detrás de la provocación. Lo sabemos y espero que ninguno de nuestros aliados finja que no pasó nada".