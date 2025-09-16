Podemos confirma su rechazo la ley pactada por PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña

Podemos ha confirmado su rechazo a la proposición de ley pactada por PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que debatirá el próximo martes el Congreso, al considerarla una iniciativa con "intenciones abiertamente racistas". "Para leyes racistas que no cuenten con los votos de Podemos", ha dicho este martes a la entrada del pleno del Congreso la líder de la formación morada, Ione Belarra.

En un comunicado, Podemos ha confirmado su rechazo a esta proposición de ley, cuya toma en consideración se debatirá y votará el próximo martes, ya que denuncia que tiene "intenciones abiertamente racistas" por ejemplo en su preámbulo, donde se habla de la inmigración como "un riesgo para la convivencia".

Podemos ha ratificado su apoyo a "las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán y de cualquier otro" pero, en este caso, denuncia que "sean utilizadas por Junts para un fin tan lamentable como es extender el racismo" dentro de la "pugna electoral" que asegura que la formación de Carles Puigdemont mantiene con Aliança Catalana.

Las palabras de Gabriel Rufián

Y ha pedido medidas para "garantizar los derechos de las personas migrantes en Cataluña y en España", como por ejemplo la aprobación de la iniciativa legislativa popular sobre regularización o el cierre de los CIE.

También se ha pronunciado sobre este tema, a su llegada a la Cámara Baja, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha afirmado que discrepa con la postura de Podemos. "Al final conviene recordar que son unas competencias para Cataluña, no para ningún partido", ha afirmado el diputado.

Rufián ha animado a Podemos a ayudarles a derrotar a la derecha catalana independentista y a la ultra derecha catalana independentista en las urnas, no haciendo "un discurso que nadie entiende".