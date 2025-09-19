La guerra de Gaza: otro arma de polarización masiva en España

Óscar Puente contesta a las declaraciones de Felipe González culpando a Hamás de lo que ocurre en Gaza: "Vergüenza"

Feijóo y Aznar alertan contra el uso de Gaza para deshumanizar al adversario político

Gaza se ha convertido en un nuevo arma de polarización masiva en España donde son evidentes las diferencias que genera la tragedia que se están viviendo los gazatíes. Diferencias que se evidenciaron ayer durante el encuentro en Moncloa entre Sánchez y el canciller alemán con visiones muy distintas. Aunque esta mañana, la sintonía ha sido mayor en el encuentro que Mertz ha mantenido con el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha presumido de sintonía total con el canciller alemán durante la hora en la que se han reunido en Madrid. No comparten la descripción de genocidio, pese al informe de la ONU. Los populares siguen insistiendo en la idea de que Pedro Sánchez utiliza el conflicto de Oriente Próximo para sacar rédito electoral.

"No es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos", alerta Feijóo.

"Mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia", señala Aznar.

Feijóo y Aznar hablan en el mismo tono. Hoy las discrepancias las encontramos en el PSOE. Con un Felipe González que vuelve a ser una voz discordante. "Un grupo terrorista, ¿de verdad usted no quiere que maten a niños y a mujeres de Franja de Gaza? ¿Y por qué no suelta a los rehenes?", decía el expresidente respecto a Gaza.

Declaraciones que eran contestadas por Óscar Puente, el ministro de Transportes en la red social X: "Dios mío, qué vergüenza".

La tensión en el ambiente por lo que sucede en Gaza se ha trasladado también a la calle.

Esta mañana la presidenta madrileña era recibida con protestas de sindicatos y docentes que alzaban banderas palestinas en la apertura del año académico en Madrid.

Evacuación forzosa en Gaza

Y mientras España se desgasta en disputas internas la realidad en Gaza es cruda.